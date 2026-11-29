Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli hat in Katar das Pech seines Mercedes-Kollegen George Russell zu seinem ersten Sieg seit Ende Oktober genutzt.

Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli hat in Katar das Pech seines Mercedes-Kollegen George Russell zu seinem ersten Sieg seit Ende Oktober genutzt. Russell sammelte in Führung liegend ein Teil eines Styropor-Schildes auf, verlor zunächst viel Leistung - und als dann ein Mechaniker beim Boxenstopp die Styroporreste unter seinem Auto entfernen musste, büßte der 28-Jährige mehrere Sekunden ein.

So musste er einmal mehr seinen Teamkollegen Antonelli davonziehen lassen. Der Mercedes sei"ein Biest" gewesen, jubelte Antonelli nach der Zieleinfahrt im Funk, Russell hatte indes weniger Grund zur Freude.sagte er über die entscheidenden Szenen und erhielt die Zustimmung seines Teamchefs. Oscar Piastri wurde im McLaren Dritter, Platz vier ging an Max Verstappen, der zuvor drei Rennen in Serie in Katar gewonnen hatte. Für die Ferrari-Streithähne ging nicht viel, Lewis Hamilton wurde Sechster, Teamkollege Charles Leclerc Siebter.

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Nico Hülkenberg verpasste als Zwölfter die Punkteränge. Monatelang hatte sich die Formel 1 mit der Frage gequält, ob sie das Risiko von Rennen im Nahen Osten wieder eingehen will. Wegen des Iran-Krieges waren im April die Grands Prix in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt worden. Auch, weil die militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Huthi-Miliz und Saudi-Arabien wieder aufgeflammt sind, raten mehrere europäische Regierungen von Reisen in die Region ab.