Der Fußball-Weltmeister von 2014, Matthias Ginter, ist begeisterter Trikotsammler. Beim historischen 7:1-Erfolg der DFB-Elf gegen Gastgeber Brasilien im WM-Halbfinale konnte er seiner Leidenschaft aber nur über Umwege nachkommen.

Matthias Ginter zählt zu den Leistungsträgern beim SC Freiburg. Der Fußball -Weltmeister von 2014, Matthias Ginter, ist begeisterter Trikotsammler. Beim historischen 7:1-Erfolg der DFB-Elf gegen Gastgeber Brasilien im WM-Halbfinale konnte er seiner Leidenschaft aber nur über Umwege nachkommen.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter vom Bundesligisten SC Freiburg sammelt gern Trikots seiner Gegner, beim WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien stieß er dabei auf Probleme. Denn nach ihrer 1:7-Abfuhr gegen den späteren Weltmeister Deutschland habe man die Spieler des Gastgebers angesichts ihrer emotionalen "Ausnahmesituation" nicht auf dem Platz oder in der Umkleide um einen Trikottausch bitten können, sagte der Verteidiger RTL/Sky Sport.

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"Trotzdem sind dann zwei, drei von uns rüber in die Kabine und wurden dann logischerweise direkt weggeschickt. " Mit einem Stück für seine Sammlung klappte es trotzdem. Er selbst habe danach einen Zeugwart der Brasilianer gefragt, der habe ihnen dann ein Trikot von Angreifer Hulk gegeben, erzählte Ginter.

"Ich glaube, Christoph Kramer und Erik Durm waren noch dabei. Es waren auf jeden Fall sehr junge Spieler. Die Älteren hätten da wohl mehr Feingefühl in der Situation gehabt. Aber uns war das irgendwie nicht so bewusst.

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" Ginter gehörte damals als 20-Jähriger zum Kader von Bundestrainer Joachim Löw, wurde bei dem Turnier aber nicht eingesetzt. Mit den Trikots von gegnerischen Mannschaften verbinde er immer etwas, erklärte der heute 32-Jährige. Daher sei es ihm so wichtig, nach Spielen eins zu haben.

"Das muss jetzt nicht immer von dem oder dem Spieler sein. Aber einfach ein Trikot zu haben, wo man direkt weiß: Okay, das war das Spiel, oder das wird man mit dem Spiel in Verbindung bringen.

" Was seine eigene Zukunft in der Nationalmannschaft betrifft, gibt sich Ginter indes zurückhaltend: "Dass ich mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp schon gesprochen habe, weiß jeder. Beim nächsten großen Turnier wäre ich 34 und auf meiner Position sind auch viele gute, jüngere Spieler. Aber wenn ein Türspalt offen wäre, wäre ich natürlich so ehrgeizig, um das auch noch wahrmachen zu wollen. Aber da das offen und ehrlich mit mir kommuniziert wurde, ist auch alles fein.

Ich blicke trotz allem Ehrgeiz sehr froh auf meine Zeit beim DFB zurück.

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" Entsprechend liegt sein Fokus nun erstmal auf den anstehenden Aufgaben mit seinem SC Freiburg, der als nächstes in der UEFA Conference League auf Twente Enschede aus den Niederlanden trifft .

"Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spiel für uns, um in der Tabelle an sie heranzurücken und sie möglicherweise auch zu überholen. Generell zählt in der Liga-Phase jeder Punkt. Es geht dort sehr eng zu. Wie wichtig die Punkte sind, haben wir auch in den ersten drei Spielen gesehen, gerade gegen Mannschaften, die vor uns stehen", erklärte Ginter.