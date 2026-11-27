Vor dem Schwergewichts-Kampf am Samstag spricht Kabayel über fehlende Anerkennung und seine Rolle als Repräsentant Deutschlands.

Am Samstag will der deutsche Boxer Agit Kabayel seinen Titel in Düsseldorf verteidigen. Es wurden bereits 48.000 Tickets verkauft. Noch nie hat ein deutscher Schwergewicht sweltmeister seinen Titel im eigenen Land verteidigt.

Der 33-Jährige sprach am Mittwoch mit uns im Interview. Eigentlich sollte es ein Bild mit Symbolkraft werden: Kabayel und sein Gegner Nelson Hysa Stirn an Stirn, hoch oben auf dem Stadiondach der Düsseldorfer Arena. So war das erste Face-off am Mittwoch geplant. Hysa kam aber nicht so weit.

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Kurz vor der wackeligen Metalltreppe aufs Dach weigerte sich der Albaner doch und knickte auf Grund der Höhe ein. So standen sich die beiden schließlich unten im Stadion auf der Walk-on-Rampe gegenüber. Das Stadion ist mit 48.000 Tickets so gut wie ausverkauft. Zuletzt hatte es Wladimir Klitschko 2015 geschafft, bei einem Boxkampf in Deutschland ein Stadion zu füllen.