Weltmeister im Gespräch: Die Bedeutung von Kapitänen, Teamgeist und Joshua Kimmich

Die ehemaligen Weltmeister Philipp Lahm und Lothar Matthäus reflektieren über die Bedeutung des Kapitänsamts, den einzigartigen Moment des WM-Triumphs und die Chancen von Joshua Kimmich, zukünftig die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän zu führen. Zudem wird die mögliche Rückkehr von Manuel Neuer und die Parallelen zur Weltmeistermannschaft von 1990 thematisiert.

BILD: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie im Sommer Joshua Kimmich in Ihren kleinen, exklusiven Kapitän s-Klub aufnehmen können? Die Chancen sind immer da. Aber es ist nicht einfach.

Ich glaube nicht, dass wir als Favorit nach Amerika fahren, sondern wir gehören zum erweiterten Kreis dazu. Es wäre mir - ich glaube uns allen - recht, wenn Joshua Kimmich zu uns dazustoßen könnte, und als Kapitän am 19. Juli den Pokal entgegennehmen würde. Ich kann es nicht in Worte fassen.

Deswegen ist es schön, dass ich hier mit Lothar sitzen darf, weil, das war meine Weltmeisterschaft, als Kind vorm Fernseher mit meinem Opa. Wir haben die Spiele geschaut, die Zusammenfassungen unendlich angeschaut. Lothar hat den Pokal damals in die Höhe gereckt - und das ist mir in dem Moment durch den Kopf gegangen, als ich ihn bekommen durfte. Weil das natürlich mein Kindheitstraum war, einmal diesen Pokal in den Händen zu halten.

Dieses Gefühl kann man nicht beschreiben. Ich würde sagen, die zwei Stunden nach dem Abpfiff, das ist einfach pure Freude. Unglaubliche zwei Stunden, die einfach superschön waren. Matthäus: Jubel, Trubel, jeder will feiern, alle kommen zum Gratulieren.

Ich glaube, da bist du nicht ganz bei Sinnen und nicht ganz kontrolliert, bei dem, was du in dieser Zeit erlebst. Mein Traum war das nie, ich konnte als Kind diesen Traum gar nicht haben. Mein Traum war, Fußballprofi zu werden, das hätte mir schon gereicht. Dann hast du aber gemerkt, es ist immer mehr und mehr drin.

Und dann habe ich das Glück gehabt, in so einer Mannschaft zu spielen, die diese Chance hat, bei einer WM nicht nur dabei zu sein, sondern zu den Favoriten zu gehören. Dieser Moment, wie Philipp sagt, das ist Freude, auch Stolz. Und vor allem eine innere Genugtuung, dass du was erreicht hast, was nur ganz wenige erreichen dürfen. Du bist der Kapitän, der den Pokal für die Mannschaft, für das Land entgegennimmt.

Darauf kannst du stolz sein. Lahm: Bei mir war es ja auch noch so: für mich war vorher klar, meine Zeit bei der Nationalmannschaft geht zu Ende, das wird mein letztes Länderspiel sein. Es war nochmal extremer, dass man wirklich diesen Pokal in den Händen hält und sagt: 'Danke, das war's für mich'. Es mit dem Sieg, mit dem WM-Titel zu beenden, war für mich schon das Größte, was man erreichen kann.

Matthäus: War es vor der Weltmeisterschaft auch schon klar? Matthäus: Du warst in der Form deines Lebens und in einem Alter, wo du noch vier Jahre hättest spielen können. Lahm: Es wäre noch eine EM dazwischen gewesen, 2016. Ich bin niemand, der Qualifikationsspiele auslässt und dann zum Turnier dazukommt.

Wenn ich Kapitän bin, gehe ich voran. Ich wusste, ich kann noch auf dem Niveau spielen, ich hatte beim FC Bayern noch einen Vertrag über mehrere Jahre. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich muss den Weg frei machen für die jüngere Generation. Ich wollte mich nur noch auf den FC Bayern konzentrieren und die Sommer nutzen, um fit und gesund zu bleiben.

Lahm: Meine engsten Vertrauten. Jogi Löw (damals Bundestrainer; d. Red. ) war der Erste, der es dann von mir gehört hat, einen Tag nach dem WM-Finale.

In der Mannschaft waren alle überrascht. Manuel Neuer hat danach mal gesagt, er habe schon so eine Ahnung gehabt. Welche Bedeutung hat die kurzfristige Rückkehr von Manuel Neuer für die Nationalmannschaft bei dieser WM? Lahm: Manuel Neuer ist noch immer der beste deutsche Tormann, das hat man zuletzt in der Champions League gesehen.

Der Rückgriff auf einen der Weltmeister von 2014 kann die Mannschaft sportlich für den Moment stabilisieren. Matthäus: Ich stehe zu 100 Prozent hinter der Entscheidung. Es war klar: Wenn er zurückkommt, dann als Nummer 1. Und wenn er fit ist und so hält wie gegen Real Madrid, dann steigen unsere Chancen, bei der WM erfolgreich zu sein.

Matthäus: Das würde mich für ihn freuen. Und natürlich auch, weil wir dann sehr weit kommen. Matthäus: Ja, aber er hat es schon vor dem Turnier klar gesagt, auch öffentlich. Trotzdem hat er durchgezogen, professionell.

Jeder von uns hat gewusst, wir gehen für ihn durchs Feuer. Wir haben eine Verpflichtung ihm gegenüber gespürt, nicht nur, weil er uns für die WM nominiert hat. Er hat uns vertraut, er hat uns wirklich den Spaß gegeben, auf dem Platz und auch außerhalb. Dass man gerne zur Nationalmannschaft kommt.

Wir alle haben ihm sehr viel zu verdanken. Matthäus: Da gibt es einige Parallelen. Starke Einzelspieler, die selbstbewusst auftreten und als Mannschaft zusammenhalten. Wir kannten uns seit Jahren, teilweise aus der U21.

Andy Brehme, Rudi Völler, Pierre Littbarski, Guido Buchwald, Frank Mill und ich. Einige von uns waren bereits 1986 im Endspiel gewesen (2:3 gegen Argentinien). Der Zusammenhalt unserer Weltmeister-Mannschaft besteht bis heute, alle freuen sich, wenn wir uns sehen. Das ist wie Klassentreffen.

Lahm: Ohne Qualität hat man mit dem Titel nichts zu tun. Was uns darüber hinaus ausgezeichnet hat, war ein unglaubliches Vertrauen ineinander. Die Mannschaft war gewachsen





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