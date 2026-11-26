Vom Fußballplatz hinter den Tresen: Welt- und Europameister Thomas „Icke“ Häßler hat sich mit 60 Jahren einer neuen beruflichen Herausforderung verschrieben. Der ehemalige Nationalspieler übernimmt seine Berliner Stammkneipe.

Vom Fußballplatz hinter den Tresen: Welt- und Europameister Thomas „Icke“ Häßler hat sich mit 60 Jahren einer neuen beruflichen Herausforderung verschrieben. Der ehemalige Nationalspieler übernimmt seine Berliner Stammkneipe.schlägt ein neues Kapitel in seinem Leben auf.

Der Fußball-Weltmeister von 1990 übernimmt die Berliner Eckkneipe „Rumpelkiste“ in Charlottenburg, die künftig unter dem Namen „Ickes Rumpelkiste“ geführt wird. Wie die „, selbst zu den Stammgästen des Lokals. Als der bisherige Wirt Matze im April dieses Jahres starb, blieb die Kneipe geschlossen. Für den ehemaligen Fußballprofi war das offenbar keine dauerhafte Option.

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„Da kam mir die Idee, die Kneipe zu übernehmen, bevor hier eine Dönerbude oder ein Bücherladen hereinkommt“, erklärt er der „B.Z. “. Seit Anfang Oktober besitzt Häßler die Gaststättenerlaubnis. Unterstützung bei seinem Einstieg in die Gastronomie erhält er von seinem Freund Michael Maskow, der gemeinsam mit seiner Frau eine Hertha-Kneipe in Berlin-Reinickendorf betreibt und Häßler seit Monaten auf seine neue Aufgabe vorbereitet.