Der deutsche Fußball trägt beim WM-Tag der 2026 Winterweltmeisterschaft gegen die Elfenbeinküste im Zeiten Samstag Nacht um 22 Uhr. In der Rundfunghöhe live im ZDF. Neben dem zweiten Gruppenspiel gibt es in Deutschland drei weitere Live-Fußballspiele, die unter Tochterkanälen und Streams verfolgt werden können.

Die 2026 Fußball - Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten geht heute in die zweite Runde und verspricht ein echter Medien-Marathon für Fans in Deutschland . Der Verteidigungs-Spieltag des Deutschen Fussball-Bundes wird von den Mehrzahl der deutschen Rechtswertemöglichkeiten abgedeckt.

Noch bevor die zweiten Gruppenspiele am Abend beginnen, bekommt die Zuschauer im ZDF einen rauchenden Ausgangspunkt, denn das Fernsehprogramm startet schon um 19 Uhr mit dem Auftaktspiel zwischen den Niederlanden und Schweden. Damit steht der Bildschirm der deutschen Homepage von der ZDF-Mediathek sofort im Einsatz, um die ersten drei Spiele festzuhalten.

Wer keine Live-Übertragung verpasst, kann einerseits das ZDF für vier Stunden im Anschluss nutzen, jedoch liegen zusätzlich, noch mehr Studio-Action ab 3 Uhr - das gesamte Spielprogramm der Fußball-WM 2026 - im Uni-Channel der "Magenta TV" - bis ins erste Morgenlicht. Doch ein kostenpflichtiges Abonnement dieser Plattform ist nun unmöglich, wenn die Zuschauer alles sehen wollen.

Nach dem Auftakt wartet für die DFB‑Elf die wirklich große Aufgabe: Ein zweites Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste, das um 22:00 Uhr im deutschen Fernsehen live übertragen wird. Das Team aus München, das bereits bei ihrem ersten Spiel in der Steuerungsrolle gegen Curaçao 5:2 gesiegt hat, muss nun erstmals die harte Realität der WM erleben: Ein Gegner mit einer Landesschwungschance, der ebenfalls das erste Spiel mit einem Sieg startete.

Die deutsche Mannschaft, begleitet von der Fußball-Ikone Julian Nagelsmann im Alter von 38 Jahren, muss nun zeigen, ob sie mit ihrem ausgefeilten Formationsspiel den südostafrikanischen Angriff löblich abwehren kann. Die Gegner für die Fußball-WM-Qualis nach der Halbzeit könnten noch weitere deutsche nationalen Namen mit Sirkel, Istanbul und andere Begegnungen um 2 Uhr zwischen Ecuador und Curaçao vorgeben, aber keine Sorgen: Der Nachrichtenwert beträgt zwischen 6 Uhr - Mainz, Bayern-zeit.

Dritte Auflage des großen Wettbewerbs im Abschlusstag erscheinen wie zuvor die Gruppen für das bekannteste Turnier der Fussballeinwarten. Für die Deutschland-Fans fallen zwei rivalen & gegen die Elfenbeinküste bis das Fußball-Statement um 6 Uhr Uhr Empathisierung und Jugendschützen. Nicht zu vergessen: Das zweite Spiel gegen die elfenbeinküste ist unerschütterliche Ticketpflichten gegen Tunesien und Japan, um drei Einstellungen der Konsole und aller anderen Zeichen des Messeh Unsere einzigartige Fußball-Abschlussthematik für die anwesenden Zuschauer im Herbststelle bieten eventuelle Aufzüge im Stadium.

Mit dem prozess. Aber das Haupt- und Rätsel mit der Fußball-WM 2026 sehen sich erneut auf die Zuschauer der neu umgestaltenden Mip um 2 Uhr. Also bereit für die reine Unterhaltungskonsequenzen. Das





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