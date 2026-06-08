Weltmeisterschaft 2026: Die Altmeister wollen es noch einmal wissen

Vor der Weltmeisterschaft 2026 stehen die Altmeister im Fokus. Spieler wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Manuel Neuer wollen es noch einmal wissen und könnten dabei sogar Geschichte schreiben.

In den USA, Kanada und Mexiko beginnt die Weltmeisterschaft, bei der nicht nur die größten Talente der Welt im Rampenlicht stehen werden. Auch einige echte Legenden wollen es noch einmal wissen.

Mehrere Routiniers reisen mit über 40 Jahren zum Turnier und könnten dabei sogar Geschichte schreiben. Besonders bemerkenswert: Gleich vier Spieler werden zum WM-Start die 40-Jahre-Marke überschritten haben. Angeführt wird die Liste vom schottischen Torhüter Craig Gordon. Sollte der Keeper bei Schottlands erstem WM-Auftritt seit 28 Jahren zum Einsatz kommen, würde er zum zweitältesten Spieler der WM-Geschichte aufsteigen.

Auch Cristiano Ronaldo trotzt weiter allen Altersgesetzen. Der Portugiese steht mit 41 Jahren vor seiner sechsten Weltmeisterschaft und jagt weitere Rekorde. Gemeinsam mit Lionel Messi und Luka Modrić gehört er noch immer zu den prägenden Gesichtern des Weltfußballs. Maßgeblich für die Altersangaben ist der Start der Weltmeisterschaft am 11.

Juni 2026. So alt sind die Spieler am Eröffnungstag des Turniers: Guillermo Ochoa (Mexiko) - 40 Jahre, 333 Tage, Manuel Neuer (Deutschland) - 40 Jahre, 76 Tage, Yuto Nagatomo (Japan) - 39 Jahre, 272 Tage, Lionel Messi (Argentinien) - 38 Jahre, 352 Tage, Alberto Quintero (Panama) - 38 Jahre, 175 Tage. Vor allem Ronaldo könnte bei dieser WM einen weiteren Meilenstein setzen. Der Superstar würde zu den ältesten Feldspielern gehören, die jemals bei einer Weltmeisterschaft aufgelaufen sind.

Den Rekord hält weiterhin Kameruns Ikone Roger Milla, der 1994 im Alter von 42 Jahren und 39 Tagen spielte. Noch beeindruckender ist die Marke von Essam El Hadary. Der ägyptische Torhüter stand bei der WM 2018 mit 45 Jahren und 161 Tagen zwischen den Pfosten und ist bis heute der älteste Spieler der Turniergeschichte. Aus deutscher Sicht richtet sich der Blick auf Manuel Neuer.

Der Weltmeister von 2014 ist mit 40 Jahren der sechstälteste Spieler des gesamten Turniers und gehört einmal mehr zu den Führungsspielern der DFB-Auswahl. Während zahlreiche Nachwuchsstars ihre erste WM erleben, setzen viele Nationen bewusst auf die Erfahrung ihrer Altmeister. Für Ronaldo, Modric, Dzeko, Neuer oder Messi könnte es schließlich die letzte Chance sein, auf der größten Fußball-Bühne der Welt Geschichte zu schreiben





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