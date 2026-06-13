Weltmeisterschaft 2026: Die Kräfteverhältnisse vor Turnierstart

Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist um die Ecke. Die Kräfteverhältnisse vor Turnierstart sind jedoch noch nicht ganz klar. Wir nehmen einen Blick auf die Favoriten und die starke Mannschaften in der Gruppe.

Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist um die Ecke. Die Kräfteverhältnisse vor Turnierstart sind jedoch noch nicht ganz klar. Ecuador hat in den letzten vier Spielen gewonnen, aber ihre Leistungsträger sind individuell sehr unterschiedlich.

Die Türkei ist eine der Favoriten in der Gruppe, aber ihre Stabilität ist noch nicht ganz sicher. Australien ist eine weitere starke Mannschaft in der Gruppe, die in der Asien-Qualifikation überzeugt hat. Die Gruppe ist jedoch sehr ausgeglichen, und jedes Team kann weiterkommen. Die Ecuadorianer werden in der deutschen Gruppe darum gehen, die Elfenbeinküste hinter sich zu lassen und Deutschland Paroli zu bieten.

Die Nationen hinter der absoluten Weltspitze sind nochmal enger zusammengerückt. Die US-Amerikaner sind noch ein gutes Stück entfernt von der Weltspitze, aber sie haben in ihrem Testspiel gegen Deutschland gezeigt, dass sie zumindest über Strecken mithalten können. Die Österreicher haben sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Teams in Europa gemausert. Sie werden in der Gruppe mit Argentinien, Jordanien und Algerien um Platz zwei gehen.

Mexiko ist der Favorit in Gruppe A, aber die Gruppe ist sehr ausgeglichen. Senegal muss sich mit Frankreich und Norwegen um die Plätze eins bis drei streiten. Der Afrika-Cup-Finalist kommt jedoch nicht gerade in Bestform nach Amerika. Japan ist eines der ersten Teams, das sich für die WM qualifiziert hat, und sie sind noch immer prächtig in Form.

Die Samurai-Blau haben alle drei Testspiele in diesem Jahr gewonnen, darunter ein bärenstarker 1:0-Sieg in Wembley gegen England. Die Eidgenossen sind eines der besten Teams in Europa, aber die Gruppe B ist sehr stark. Uruguay kommt mit massiver Erfahrung nach Nordamerika, und nur ein Spieler im Kader ist unter 25 Jahre alt. Die Südamerikaner leben von ihrer Kompaktheit und defensiven Stärke.

Die Kroaten sind die Kolumbianer auch bei dieser Weltmeisterschaft wieder einer der Geheimfavoriten. Die Gruppe hat es recht gut mit den Südamerikanern gemeint, und Kolumbien wird mit Portugal zu tun bekommen. Die sagenumwobene goldene Generation Belgiens ist in die Jahre gekommen, aber die Roten Teufel haben mittlerweile eine gute Mischung aus Alt und Jung gefunden. Die Norweger schöpfen ihr Potenzial voll aus, und ihre Liste der Namen, die auf Top-Niveau spielen, ist lang





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