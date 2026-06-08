Weltmeisterschaft 2026: Kräfteverhältnisse vor Turnierstart noch nicht klar

Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist nur noch wenige Wochen entfernt. Die Kräfteverhältnisse vor Turnierstart sind jedoch noch nicht klar. Die Türkei ist derzeit auf dem 46. Platz der Weltrangliste, hat aber in den letzten vier Spielen alle gewonnen.

Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA , Mexiko und Kanada ist nur noch wenige Wochen entfernt. Die Kräfteverhältnisse vor Turnierstart sind jedoch noch nicht klar. Die Türkei ist derzeit auf dem 46.

Platz der Weltrangliste, hat aber in den letzten vier Spielen alle gewonnen. Unter Trainer Vincenzo Montella sind die Türken deutlich stabiler geworden. Die Gruppengegner der Türkei sind unter anderem die Australier, die in der Asien-Qualifikation überzeugt haben. Die Ecuadorianer sind nicht zu unterschätzen, in der Südamerika-Qualifikation wurden sie Zweiter hinter der Elfenbeinküste.

Die Nationen hinter der absoluten Weltspitze sind nochmal enger zusammengerückt. Die US-Amerikaner sind noch ein gutes Stück entfernt von der Weltspitze, aber haben im Testspiel gegen Deutschland gezeigt, dass sie zumindest über Strecken mithalten können. Die Österreicher haben sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Teams in Europa gemausert. Ihre letzten drei Spiele gewannen die Rot-Weiß-Roten, aber in der Gruppe mit Argentinien, Jordanien und Algerien wird es hinter dem amtierenden Weltmeister um Platz zwei gehen.

Mexiko ist als Favorit in Gruppe A ins Rennen gegangen und hat in diesem Jahr keine Partie verloren. Die Gruppe I ist die Todesgruppe dieser WM, in der Senegal mit Frankreich und Norwegen um die Plätze eins bis drei streiten muss. Japan ist eines der ersten Teams, das sich für die WM qualifiziert hat, und die Samurai Blue sind noch immer prächtig in Form.

Die Eidgenossen sind eines der besten Teams in Europa und haben in der Vergangenheit eher für Offensivstärke bekannt, ist in diesem Jahr die überragende Defensive der Trumpf. Die Kroaten sind die Kolumbianer auch bei dieser Weltmeisterschaft wieder einer der Geheimfavoriten. Die Gruppe hat es recht gut mit den Südamerikanern gemeint: Neben den Außenseitern Kongo und Usbekistan bekommt es Kolumbien mit Portugal zu tun.

Die sagenumwobene goldene Generation Belgiens ist in die Jahre gekommen, der Peak war mit Platz drei im Jahr 2018 in Russland. Die Roten Teufel haben jedoch mittlerweile eine gute Mischung aus Alt und Jung gefunden. Die Norweger schöpfen ihr Potenzial voll aus - endlich, möchte man sagen. Durch die Qualifikationsgruppe mit Italien marschierten die Skandinavier mit acht Siegen aus acht Spielen





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