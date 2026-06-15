Weltmeisterschaft 2026: Spanien startet als großer Favorit

Die Spanier treffen um 18 Uhr auf Kap Verde. Wer spielt heute noch? Hier ist eine Übersicht.

Weltmeisterschaft 2026 auf dem Weg. Spanien startet ins Turnier als großer Favorit. Die Spanier treffen um 18 Uhr auf Kap Verde . Wer spielt heute noch?

Hier ist eine Übersicht. Die Spanier gehören zu den großen Favoriten auf den WM-Titel. Zuletzt gewannen die Iberer 2010 die Weltmeisterschaft in Südafrika. Die Qualifikation verlief für Spanien reibungslos, mit 16 Punkten aus sechs Partien hat das Team von Trainer Luis de la Fuente die Qualifikation souverän und letztlich ungeschlagen geschafft.

Kap Verde ist erstmals bei einer WM-Endrunde mit dabei. In der WM-Quali setzte sich der Inselstaat unter anderem in einer Gruppe mit Kamerun als Erster durch und schaffte so die Sensation. In der Gruppe warten nun Duelle gegen Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien. Spaniens Nationalcoach de la Fuente nahm die Favoritenrolle im Vorfeld dankend an: Wir freuen uns sehr, dass das so ist.

Und: Das hilft uns sogar, diese WM mit dem Enthusiasmus anzugehen, etwas Bedeutendes zu erreichen. Um 21 Uhr trifft Belgien auf Ägypten, in der Nacht spielt dann Saudi-Arabien gegen Uruguay und Iran gegen Neuseeland. Alle heutigen Spiele werden auch im Free-TV zu sehen sein. Die ARD überträgt das spanische Duell gegen Kap Verde und Belgien gegen Ägypten. Saudi-Arabien gegen Uruguay und Iran gegen Neuseeland werden im ZDF gezeigt





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