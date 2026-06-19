Weltmeisterschaft: Der erste Spieltag ist gespielt

Der erste Spieltag der Weltmeisterschaft ist gespielt und die 48 Teams haben ihre Auftaktpartie absolviert. Im SPORT BILD-Titel-Barometer werden die Favoriten und Überraschungen vorgestellt.

Der erste Spieltag der Weltmeisterschaft ist gespielt und die 48 Teams haben ihre Auftaktpartie absolviert. Im SPORT BILD-Titel-Barometer werden die Favoriten und Überraschungen vorgestellt. Kroatien erwies sich als härtester Auftaktgegner, während Argentinien mit einem souveränen Sieg gegen den Senegal aufhorchte.

Die Argentinier haben ihre Titelambitionen klar gemacht, während Messi wieder aufhorchen lässt. Frankreich startete mit einem 3:1 gegen Curaçao in die neue Saison und hat weiterhin das Zeug für einen tiefen Turnierlauf. Die variable Offensive von Nagelsmann ist die große Waffe, während Spanien trotz eines enttäuschenden Auftakts gegen Kap Verde ein Top-Favorit bleibt. Die Nordafrikaner Marokko knüpfen nahtlos an Katar 2022 an und beweisen, dass sie mit Marokko zu rechnen ist.

Brasilien zeigte Charakter und holte einen wichtigen Punkt gegen Marokko, während Portugal trotz eines 1:1 gegen die DR Kongo über enorme Qualität verfügt. Der Geheimfavorit Norwegen feiert Haaland, der ein Doppelpack gegen den Irak erzielte und jetzt auf den Gigantengipfel wartet: Norwegen gegen Frankreich, Haaland gegen Mbappé. Ecuador hat nach 19 ungeschlagenen Pflichtspielen die erste Pleite gegen die USA beschert, während Leipzigs Yan Diomande auf größter Bühne an seine starke Saison anknüpft





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