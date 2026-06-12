Weltmeisterschaft: Die längste und größte Gruppenphase aller Zeiten

Die Weltmeisterschaft hat ihren Auftakt gefunden, jetzt wartet die längste und größte Gruppenphase aller Zeiten. SPORT BILD liefert einen Überblick über die Spiele, die Sie in der Vorrunde keinesfalls verpassen dürfen.

Der Auftakt der Weltmeisterschaft ist gemeistert, jetzt wartet die längste und größte Gruppenphase aller Zeiten. Nach dem Eröffnungsspiel ist die Gruppenphase gestartet. Allein in der Vorrunde gibt es durch die 48 Teams und zwölf statt acht Gruppen ganze 72 Spiele statt 64.

Allerdings haben viele Partien einen klaren Favoriten. SPORT BILD liefert einen Überblick über die Spiele, die Sie in der Vorrunde keinesfalls verpassen dürfen. In Gruppe C wollen beide Teams sehr weit kommen - Brasilien als Rekordsieger, Marokko als Halbfinalist der letzten WM 2022. Es war der erste Halbfinaleinzug einer afrikanischen Nationalmannschaft aller Zeiten.

Das Duell mit Vinicius Jr. und Co. dürfte entscheiden, wer in dieser Gruppe den ersten Platz belegen wird. Allgemein wird dieser Sonntag ein besonderer Fußball-Tag. Neben dem Kracher in Gruppe C wartet nicht nur das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch das mit Spannung erwartete Duell zwischen den Japanern und den Niederländern. Die Japaner gelten für viele als Geheimfavorit, die Niederlande haben wie bei jeder WM ein talentiertes Team.

Allerdings mühte sich 'Oranje' in den Tests gegen Usbekistan. Japan könnte hier den überraschenden Gruppensieg in Angriff nehmen. Ägypten und Belgien haben am 16. Juni ein anspruchsvolles Duell vor sich.

Allerdings bietet das Duell besonderen Zündstoff, denn Senegals halber Kader ist in Frankreich geboren. Auch die Japaner haben am 17. Juni ein anspruchsvolles Auftakt vor sich. Wer das direkte Aufeinandertreffen zum Start der WM gewinnt, scheint auf Kurs Gruppensieg zu sein.

Gibt es am 2. Gruppenspieltag gegen die Niederlande einen großen Schritt Richtung Weiterkommen? Zwei Tage später wartet auch für Lionel Messi eine hohe Hürde. Kann die Mannschaft von Ralf Rangnick womöglich den Titelverteidiger ernsthaft herausfordern oder setzt die Albiceleste ein erstes großes Ausrufezeichen?

Die endgültige Entscheidung über das Weiterkommen fällt am 3. Gruppenspieltag. Hier liegt ein Augenmerk auch auf das Duell zwischen Gastgeber und Titelfavorit. Es ist mutmaßlich das Duell in der Gruppe D, das über Platz eins und zwei entscheidet.

Ähnliches gilt auch für das Duell zwischen Norwegen und Frankreich am gleichen Tag. Nach der perfekten Qualifikation wollen Erling Haaland und Co. auch dem Titelfavoriten wehtun





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