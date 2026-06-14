Weltmeisterschaft: Kein Spiel pünktlich angepfiffen

Die Weltmeisterschaft ist in vollem Gange, aber das Problem ist, dass kein Spiel pünktlich angepfiffen wird. Die Schweiz ist für den Autor die Nationalmannschaft, die am ehesten mit dem Borussia Mönchengladbach zu vergleichen ist.

Es ist ein Wunder, dass ich mich noch an den Anpfiff erinnere, als ich mich vor Jahren perfektioniert habe, pünktlich zum Anpfiff einzuschalten. Doch bei dieser Weltmeisterschaft wird das alles ruiniert, da kein Spiel pünktlich angepfiffen wird.

Wahrscheinlich ist es wirklich heiß da, aber der ZDF-Reporter tut so, als ob er da gefesselt in einem Pelzmantel sitzt und fünf Pullover und zwanzig Paar Socken an hat. Die Schweiz ist für mich irgendwie das Borussia Mönchengladbach der Nationalmannschaften. Beim Spiel gegen Brasilien war ein Spieler in der Startelf, der sich einst von Henk Veerman auf dem Bierdeckel ausdribbeln ließ. Es ist wenig überraschend, dass die so schlecht spielen.

Diese Trinkpausen sind ein immenser Eingriff ins Spielgeschehen und es ist eigentlich nicht zu fassen, dass sie den Rhythmus des Spiels brechen. Kramer sagt auch, das ist kompletter Unsinn. Da wird nichts Produktives dabei rauskommen und du klaut dem Spieler 3 Minuten in der Halbzeit. Es ist unfassbar





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Weltmeisterschaft Schweiz Brasilien Trinkpausen Rhythmus

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