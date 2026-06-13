Weltneuheit: Dønnervind - die erste Multi-Launch-Wasserachterbahn eröffnet im Freizeitpark Plohn

Ab dem 19. Juni 2025 erwartet Besucher im sächsischen Freizeitpark Plohn die weltweit erste Multi-Launch-Wasserachterbahn. Die mit 11,5 Millionen Euro teuerste Einzelinvestition der Parkgeschichte verbindet rasanten Magnetantrieb mit spektakulären Wassereffekten und verspricht ein einzigartiges Fahrerlebnis.

Im sächsischen Vogtland, genauer gesagt im Freizeitpark Plohn in Lengenfeld, steht eine Sensation bevor: Mit der neuen Achterbahn Dønnervind eröffnet am 19. Juni 2025 die nach Betreiberangaben weltweit erste Multi-Launch-Wasserachterbahn , die auf eine neuartige Antriebstechnik setzt.

Statt klassischer Kettenaufzüge nutzt die Bahn leistungsstarke Magnetantriebe, die den Zug gleich mehrfach während der Fahrt spektakulär beschleunigen. Adrenalinjunkies dürfen sich auf wiederholte Kickstarts freuen, die sie tief in die Sitze drücken, und auf blitzschnelle Richtungswechsel, die für permanente Überraschung sorgen. Bislang war eine derartige Dynamik nur in modernen Launch-Coastern mit Katapulten zu erleben. Dønnervind verbindet nun erstmals die rasante Beschleunigung einer Launch-Achterbahn mit den nassen und spritzigen Elementen einer Wasserattraktion.

Das Herzstück der Bahn ist ein über 800 Meter langes Streckennetz, das durch mehrere Wasserabschnitte führt, darunter ein spektakuläres Finale über den hauseigenen See. Die Wagen, die bis zu 16 Fahrgäste fassen, erreichen Geschwindigkeiten von über 90 km/h und durchfahren zahlreiche Überschläge und Steilkurven. Die Investition von 11,5 Millionen Euro stellt das größte Einzelinvestment in der Geschichte des Familienparks dar und unterstreicht den Anspruch, neue Maßstäbe in der internationalen Freizeitparkbranche zu setzen.

Der Park, der 1995 als erster Freizeitpark in den neuen Bundesländern eröffnete, hat sich stets durch Innovationen hervorgetan. Bereits 2019 feierte mit Dynamite Deutschlands erster Big Dipper Coaster mit einzelnen frei stehenden Wagen Premiere, die Loopings und Spiralen in bis zu 40 Metern Höhe ermöglichen. Mit Dønnervind geht der Park nun noch einen Schritt weiter und kombiniert die rasante Fahrt eines Launch-Coasters mit den klassischen Wasserbahnelementen, die Groß und Klein erfreuen.

Die Wagen sausen nicht nur über die Schienen, sondern durchpflügen mehrere Wasserbecken, wobei riesige Fontänen aufspritzen und die Fahrgäste durchnässen. Besonders eindrucksvoll ist die finale Passage, bei der der Zug direkt über die Wasseroberfläche des Sees rast und eine gigantische Bugwelle erzeugt. Die Vorfreude bei der Inhaberfamilie Völkel ist riesig: Mit Dønnervind erfüllen wir uns einen Traum, an den vor wenigen Jahren noch niemand geglaubt hätte. Dass eine echte Weltneuheit ausgerechnet hier im Vogtland entsteht, macht uns unglaublich stolz.

Gleichzeitig sei diese Investition ein klares Bekenntnis zu den Gästen und der Zukunft des Parks. Fast 350.000 Besucher kommen jährlich nach Lengenfeld, und mit der neuen Attraktion erhoffen sich die Betreiber einen weiteren Zulauf. Die Eröffnung von Dønnervind fällt in die sommerliche Hauptsaison und verspricht, sowohl Achterbahn-Fans als auch Wasserratten zu begeistern. Der Park empfiehlt, frühzeitig zu kommen, da lange Wartezeiten zu erwarten sind.

Mit der Kombination aus rasanten Beschleunigungen, überraschenden Manövern und erfrischenden Wassereffekten hebt sich Dønnervind deutlich von herkömmlichen Wasserbahnen oder Achterbahnen ab. Die Magnetantriebe ermöglichen eine variable Geschwindigkeitssteuerung, sodass jeder Abschnitt individuell gestaltet werden kann. Technikbegeisterte werden die fein abgestimmte Steuerung bewundern, während Adrenalinjunkies die pure Kraft der Beschleunigung genießen.

Die Bahn ist für Gäste ab einer Körpergröße von 1,20 Metern zugänglich, und wer mutig ist, kann sogar in der ersten Reihe Platz nehmen, um den vollen Wasser- und Windeffekt zu erleben. Insgesamt dauert die Fahrt rund zwei Minuten, in denen die Fahrgäste drei separate Launch-Abschnitte durchlaufen. Jeder Start überrascht mit einem anderen Feel, mal sanft ansteigend, mal explosiv. Die Streckenführung wurde von renommierten Ingenieuren entworfen und verspricht eine flüssige Fahrt, die ihresgleichen sucht.

Für die Sicherheit ist mit modernsten Rückhaltesystemen und regelmäßigen Inspektionen gesorgt. Der Freizeitpark Plohn, der über acht Themenwelten und mehr als 80 Attraktionen verfügt, setzt mit Dønnervind ein weiteres Ausrufezeichen in der deutschen und europäischen Freizeitparklandschaft. Nach der erfolgreichen Einführung von Dynamite im Jahr 2019 beweist der Park einmal mehr seinen Innovationsgeist und seine Bereitschaft, in hochwertige und außergewöhnliche Fahrgeschäfte zu investieren. Die Eröffnung ist für den 19.

Juni 2025 um 10 Uhr vorgesehen, und der Park verlost unter den ersten 100 Besuchern jährliche Saisonkarten. Medienvertreter sind bereits für eine Vorbesichtigung am Vortag eingeladen. Dønnervind dürfte schnell zu einem der Hauptanziehungspunkte in der Region werden und den Bekanntheitsgrad des Parks über Deutschland hinaus steigern. Wer also eine Mischung aus Nervenkitzel und nassem Vergnügen sucht, sollte sich diesen Sommer einen Besuch im Vogtland nicht entgehen lassen.

Die Zukunft der Freizeitparkbranche ist nass, schnell und aufregend - zumindest in Lengenfeld





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dønnervind Multi-Launch-Wasserachterbahn Freizeitpark Plohn Launch-Coaster Wasserachterbahn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FintechWerx Introduces Enhanced MerchantWerx 2.0 Platform for Onboarding and Partner ManagementFintechWerx, a Canadian fintech company, announces the launch of MerchantWerx 2.0, an improved platform for onboarding merchants and partner management, supporting merchants, independent distributors (ISO), brokers, payment service providers, fintech companies, and other sales partners.

Read more »

Parkplatz-Rave in Neukölln: Berliner Rapper Ski Aggu tritt vor Lidl-Filiale aufLidl feiert den Launch seiner neuen Festivalkollektion am Freitag mit einem Rave. Für die Parkplatz-Party kündigt der Discounter Special Guests an – darunter der Berliner Rapper Ski Aggu.

Read more »

Neue App für Köln: StadtMAX macht Sparen erstaunlich simpelKonzerte, Schifffahrt, Gastronomie: Über 30 Partner sind zum Launch dabei. Wie StadtMAX funktioniert – und welche Vorteile Sie direkt nutzen können.

Read more »

Aufgetauchtes Engineering-Sample zeigt nie veröffentlichte RTX 2080 Ti Super mit vollem TU102-ChipEin mutmaßliches Engineering-Sample der RTX 2080 Ti Super ist auf Reddit aufgetaucht. Der Prototyp verfügt über 4.608 CUDA-Kerne und 12 GiB GDDR6-Speicher mit 384-Bit-Interface, während die Retail-Version nur 4.352 Kerne und 11 GiB mit 352-Bit-Bus hatte. Die Karte wurde von Standardtreibern nicht erkannt, was auf einen unveröffentlichten Prototypen hindeutet. Gerüchte über eine solche Super-Version gab es bereits, doch Nvidia brachte sie nie auf den Markt, vermutlich wegen Überschneidungen mit der RTX Titan und dem nahenden Ampere-Launch.

Read more »