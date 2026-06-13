Weltpremiere am Klinikum Landkreis Erding: Erste Nebennierenentfernung mit Roboter-System

Das Klinikum Landkreis Erding hat eine Weltpremiere in der Medizin erzielt. Erstmals wurde eine Nebenniere mit einem robotisch-assistierten System entfernt. Die hochmoderne Technologie ermöglicht eine minimal-invasive Operation, bei der das umliegende Gewebe geschont wird.

Prof. Dr. Jörg Theisen, Chefarzt der Chirurgie und stellvertretender Ärztlicher Direktor des Klinikums Landkreis Erding, zeigt die Funktionsweise des Roboter-System s Im Operationssaal kommt heute längst nicht mehr nur das Skalpell zum Einsatz.

Immer häufiger unterstützen hochmoderne Systeme die Ärzte - und am Klinikum Landkreis Erding ist damit sogar eine Weltpremiere gelungen. Erstmals ist dort eine Nebenniere mit einem robotisch-assistierten System entfernt worden. Besonders beeindruckend: Das Krankenhaus hat das hochmoderne Assistenzsystem namens





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