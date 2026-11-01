Weltrekord Karpfen 52 kg in Ungarn gefangen

Ash Hegarty fängt in Ungarn einen 52 Kilogramm schweren Karpfen. Der Weltrekord-Fang am Euro-Aqua-See bewegt den Angler emotional, da sein Vater die Kunst des Angelns lehrte.

Der 32-jährige Angel-Profi Ash Hegarty hat am Euro-Aqua-See in der Nähe des Plattensees in Ungarn einen Fang erzielt, der weltweit für Aufsehen sorgt. Er hat einen Schuppenkarpfen gefangen, der unglaubliche 52 Kilogramm auf die Waage bringt. Dieser Fang übertrifft den bisherigen Rekord für diesen See, der im November 2018 mit einem 51,2 Kilogramm schweren Exemplar aufgestellt wurde. Hegarty hat seinen Vorgänger damit um rund 800 Gramm übertroffen und sich damit in die Geschichte der Angel-Szene eingeschrieben.

Riesiger Fisch am Euro-Aqua-See

Die Jagd nach dem Giganten war ein Prozess, der viel Zeit und Geduld erforderte. Hegarty und sein Begleiter Nigel verbrachten mehrere Tage am See, um die Gewohnheiten der riesigen Fische zu verstehen. Hegarty betonte in einem Interview, dass es beim Karpfenangeln vor allem um Vorbereitung, Geduld und das tiefgehende Verständnis des Gewässers geht. Um den riesigen Fisch anzulocken, setzten die Angler Maden und spezielle Köder ein, die unter erfahrenen Karpfenjägern als Boilies bekannt sind. Dabei kamen insgesamt sechs Angelruten zum Einsatz, um eine maximale Chance auf den Erfolg zu haben.

Also read (+) 33 Siege: Hamburgerinnen greifen nach dem Weltrekord

Der Moment des Weltrekords

Der entscheidende Moment ereignete sich gegen 19 Uhr, als Hegarty gerade vorhatte, sich für ein paar Stunden hinzulegen. Plötzlich ertönte das elektronische Biss-Anzeiger-Gerät mit einem charakteristischen Piepton. Nach einem zweiten Signal stürzte Ash zu seiner Rute und spürte sofort einen gewaltigen Widerstand am anderen Ende der Schnur. Der Fisch bewegte sich mit der Kraft einer Dampflok durch das Wasser. Es dauerte eine ganze Weile, bis es ihm gelang, den Karpfen unter Kontrolle zu bringen und ihn sicher mit einem Unterfangkescher am Ufer zu landen. In seiner Begeisterung rief er zu einem Freund: Kumpel, ich habe buchstäblich einen Autoreifen in meinem Kescher.

Emotionale Bedeutung und Rückkehr ins Wasser

Nachdem der Fisch gewogen und fotografiert worden war, setzte Hegarty ihn vorsichtig wieder in das Wasser zurück. Der Fisch, der jetzt den Weltrekord hält, ist bereits unter den Anglern bekannt. Sie trägt den Namen Angelina und war bereits durch vorherige Fänge in diesem See aufgefallen. Hegarty freute sich sehr darüber, dass der Fisch gesund, fit und kräftig zurückgesetzt werden konnte. Für ihn war dies nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein sehr emotionaler Moment. Die Kunst des Angelns hat ihm sein inzwischen verstorbener Vater beigebracht. Ash und Nigel angeln bereits seit ihrer Kindheit zusammen.

Advertisement

Keine offizielle IGFA Zertifizierung

Trotz des enormen Gewichts wird die International Game Fish Association (IGFA) diesen Fang voraussichtlich nicht offiziell als Weltrekord anerkennen. Der Grund dafür liegt in der Natur des Gewässers. Der Euro-Aqua-See ist ein privater sogenannter Paylake, wie die Angel-Zeitschrift Blinker berichtet. Bei einem Paylake handelt es sich um ein privates Gewässer, dessen Nutzung gegen eine Gebühr erlaubt ist. Solche Fänge führen in der Anglerszene häufig zu Diskussionen über die Bedingungen für offizielle Rekorde. Dennoch ändert dies an der persönlichen Bedeutung des Moments für Ash Hegarty wenig. Er konnte einen Schuppenkarpfen von rund 52 Kilogramm in seinen Armen halten und den bisherigen Rekord-Vorgänger aus genau diesem See übertreffen.

Erinnerungen an den verstorbenen Vater

Besonders berührend ist die Verbindung, die Hegarty zu seinem Vater hat. An der Angelrute, an der der Rekord-Karpfen anbiss, hängt ein Schlüsselanhänger. Auf diesem Anhänger ist das einzige gemeinsame Foto seines Vaters und seines Sohnes zu sehen. Dieser kleine Gegenstand symbolisiert die tiefe Verbindung und die gemeinsamen Kindheitserinnerungen. Für Hegarty bleibt der Gedanke an seinen Vater der wichtigste Teil dieses Erfolgs. In einem bewegenden Geständnis sagte er, dass er sich wünschen würde, sein Telefon nehmen und seinen Vater anrufen zu können. Er wollte ihm berichten, was seine beiden Jungs erreicht haben. Er möchte nur noch einmal seine Stimme hören und wüsste genau, wie stolz sein Vater gewesen wäre.

Für den Rest der Welt ist dieser Fang vielleicht einfach nur ein 52-Kilo-Karpfen. Für Ash Hegarty ist es jedoch ein ganzes Leben voller Erinnerungen und Kindheitsträume, das sich in diesem einen Moment vereint hat. Der Fang am Euro-Aqua-See ist damit mehr als nur eine sportliche Leistung. Er ist eine Hommage an die Vergangenheit und die engen familialen Bande, die das Angeln für ihn und seinen Bruder definieren. Die Welt der Angler spricht weiterhin über diesen Riesenkarpfen, der sowohl durch sein Gewicht als auch durch die zugrundeliegende emotionale Geschichte Aufmerksamkeit erregt hat.