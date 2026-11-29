Was als kindliche Disney-Begeisterung beginnt, wird zum funkelnden Lebenswerk: Sabine und Gerald Gollnhuber verwandeln ihr Grundstück zu Weihnachten in ein leuchtendes Wunderland – und übertrumpfen die Weltrekordhalter in den USA.

Acht Monate pro Jahr widmet Ehepaar Gollnhuber seinem Weihnachtsspektakel.29. November 2026 um 11:19 UhrSabine und Gerald Gollnhuber verwandeln ihr Grundstück zu Weihnachten in ein leuchtendes Wunderland - und übertrumpfen dieses Jahr sogar die Weltrekordhalter in den USA.

Ein als Weihnachtshaus bekanntes Anwesen in Bad Tatzmannsdorf in Österreich hat einen Weltrekord aufgestellt. Mit 901.485 funkelnden Weihnachtslichtern sei die bisherige Bestmarke für die „meisten Lichter einer Outdoor-Weihnachtsbeleuchtung auf einem privaten Wohngrundstück“ deutlich übertroffen worden, teilte das Rekord-Institut für Deutschland mit. Der bisherige Höchstwert lag laut RID bei 745.994 Lichtern, erzielt 2025 von einer Familie aus New York.

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„Wir haben den Rekord aus den USA nach Europa geholt“, sagt Sabine Gollnhuber. Die 59-Jährige und ihr 71 Jahre alter Mann Gerald Gollnhuber schmücken seit vielen Jahren ihr Grundstück mit Lichtern und den Figuren aus der Welt von Walt Disney. Ihre Begeisterung sei schon in der Kindheit und Jugend entfacht worden, als sie mit ihrer Familie Disneyland besucht habe, so Sabine Gollnhuber. Nach der Hochzeit habe ihr Mann die Wahl gehabt: „Mitziehen oder ausziehen.