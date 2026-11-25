Der internationale Künstler Matthias Mross verwandelt das Treppenhaus einer Mindelheimer Privathaushalts in eine blühende Oase aus Magnolien, ein Projekt, das auf seiner langen Freundschaft zur Familie Gelczowski und seiner Liebe zur Stadt Mindelheim basiert.

Weltstar der Murals: Matthias Mross verwandelt Mindelheim er Treppenhaus in blühende Oase Der international bekannte Künstler gestaltet Wände auf der ganzen Welt. Wie es kam, dass er in einem Treppenhaus in Mindelheim eine Magnolie verewigt.vertreten, wo er unter anderem große Wandgemälde ausstellte.

Seine Werke waren auch schon in internationalen Ausstellungen zu bewundern. Gerade arbeitet er jedoch an einem Gemälde in einem Mindelheimer Treppenhaus. Besonders bekannt ist Mross für seine großflächigen Wandgemälde, sogenannte Murals, im öffentlichen Raum. Diese finden sich dabei nicht nur in Deutschland, sondern auch in Georgien, Spanien, Vietnam und Kirgisistan.

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Doch im Moment malt er in einem Privathaus in. Noch stehen Farbeimer und Gerüst im Treppenhaus der Familie Gelczowski, mit der Mross seit vielen Jahren befreundet ist. Mit jedem Pinselstrich wächst an den Wänden ein Magnolienbaum nach oben. Wer künftig die Stufen hinaufgeht, soll das Gefühl haben, mitten durch die Baumkrone zu laufen.

Die Idee für das Motiv entstand nicht zufällig. Im Garten des Hauses steht eine echte Magnolie, die der Lieblingsbaum der Hausherrin ist. Das geschwungene Treppenhaus bot sich als perfekte Leinwand an. Schon vor vielen Jahren hat sich Mross schon mal in der allerersten Wohnung von Lukas Gelczowski „ausgetobt“.

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Auch dort hat er ein Wandbild gestaltet. Nach dem Umzug in die jetzige Bleibe entstand die Idee, diesmal das Treppenhaus künstlerisch aufzuwerten. Mit der Stadt Mindelheim verbindet Mross mehr als nur das aktuelle Projekt im Haus der Freunde. Der heute in München lebende Künstler wuchs in Sontheim auf und besuchte bis zur elften Klasse das Maristenkolleg in Mindelheim.

Zur Kunst fand er schon als Zweijähriger. Weil es zu Hause keinen Fernseher gab und er wegen Kinderkrankheiten immer wieder viel Zeit im Haus verbringen musste, begann er früh zu zeichnen und malen, schilder Matthias Mross.

„Seitdem habe ich nicht mehr aufgehört und es hat mich immer begleitet. “Seinen nächsten Entwicklungsschritt als Künstler machte er als Jugendlicher. Damals entdeckte er die Graffiti-Szene für sich. Schon im Alter von 16 Jahren bekam er seine ersten Aufträge und gestaltete unter anderem Wände auf Bauernhöfen und in Kinderzimmern.

So verdiente er sein erstes Geld als Künstler. Nach seinem Abitur studierte Mross Illustration an der Freien Kunstwerkstatt in München und machte sich nach seinem Diplom als freischaffender Künstler selbstständig. Aus ersten Aufträgen heraus entwickelte sich dann nach und nach eine internationale Karriere. Aus dem klassischen Graffiti der Anfangsjahre hat sich im Laufe der Zeit sein ganz eigener naturalistisch-realistischer Stil entwickelt.

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Seine Inspiration findet Matthias Mross häufig auf Reisen, bei denen er Menschen, Alltagsszenen und besondere Momente fotografiert. Diese Eindrücke und Szenen fließen dann später in seine Kunst ein.

„Mich interessieren die Geschichten dahinter und auch der einzelne Moment“, sagt der Künstler. Wichtig ist ihm dabei vor allem eines: Seine Kunst soll etwas auslösen bei den Betrachtern. Im Idealfall ist die Reaktion positiv, so Mross, „aber auch eine negative Reaktion auf das Kunstwerk ist besser, als wenn es gar nichts hervorruft“. Schon bald wird das Wandgemälde in Mindelheim fertig sein, welches Projekt als nächstes ansteht, möchte Mross noch nicht verraten.

Im Mindelheimer Treppenhaus seiner Freunde wird die Magnolie jedoch noch lange weiter blühen.