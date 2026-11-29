Auf der Praterinsel in München hat der weltweit erste Harry-Potter-Weihnachtsmarkt eröffnet. Joelina Drews besuchte den Markt und äußerte gemischte Eindrücke: Die Idee sei cool, aber der Markt sei für den Andrang zu klein. Veranstalter ist ein Streamingdienst, der mit der Aktion auf seine kommende Harry-Potter-Serie aufmerksam macht, die ab 25. Dezember 2026 bei HBO Max startet.

Ein Hauch von Hogwarts mitten in München. Auf der Praterinsel hat der weltweit erste Harry-Potter- Weihnachtsmarkt eröffnet. Auch Joelina Drews hat sich vor Ort umgesehen – und fällt ein eher ernüchterndes Urteil.

Seit Samstag können Besucher auf der Praterinsel in München in die Welt von „Harry Potter“ eintauchen. Eine, die sich das Spektakel nicht entgehen ließ, ist Joelina Drews. Die Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews besuchte den besonderen Weihnachtsmarkt und teilte anschließend ihre Eindrücke auf Instagram.

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Ihr Fazit fällt allerdings gemischt aus.