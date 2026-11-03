Weltweit erster offizieller Harry-Potter-Weihnachtsmarkt öffnet in München

Auf der Praterinsel öffnet Ende November der weltweit erste offizielle Harry-Potter-Weihnachtsmarkt mit Fotomotiven und einem Vorgeschmack auf die neue Serie.

Ende November wird München zum Schauplatz eines besonderen Ereignisses. Auf der Praterinsel eröffnet der weltweit erste offizielle Harry-Potter-Weihnachtsmarkt, wie die Macher des Projekts in einer Mitteilung angekündigt haben.

Nach diesen Angaben verwandelt sich das Gelände dann in eine Zauberwelt. Besucher können damit schon vor dem Start der neuen Serie in die Welt der Geschichten eintauchen und in weihnachtlicher Atmosphäre einen ersten Vorgeschmack auf das neue TV-Highlight bekommen.

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Harry-Potter-Weihnachtsmarkt auf der Praterinsel im Überblick

Der Harry-Potter-Weihnachtsmarkt auf der Praterinsel in München öffnet Ende November und ist laut Mitteilung der weltweit erste offizielle Markt dieser Art. Die Veranstaltung verbindet klassische Weihnachtsstimmung mit Elementen der Harry-Potter-Welt.

Die Macher geben an, dass sich der Markt am ersten Teil der berühmten Romanreihe orientiert, nämlich am Band 'Harry Potter und der Stein der Weisen'. Der Markt bietet nach Angaben der Veranstalter viele Attraktionen für große und kleine Fans.

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Stimmen der Macher und offene Fragen zum Programm

Die Macher des Weihnachtsmarkts sehen in der Verbindung aus Weihnachtsmarkt und Serienvorgeschmack den Kern des Angebots. Nach ihrer Darstellung sollen Besucher die Atmosphäre der neuen Serie bereits vor der Premiere erleben können.

Konkrete Attraktionen nennen die Veranstalter bislang nicht. Auf welche Programmpunkte sich Fans konkret freuen können, ist derzeit nicht bekannt.

Auch zu den Getränken bleiben Fragen offen. Ob das legendäre Butterbier angeboten wird, haben die Veranstalter bislang nicht verraten.

Fotomotive, Kulinarik und Besuchserlebnis in München

Besucher können auf dem Gelände laut Mitteilung zahlreiche Fotomotive im Stil der Serie erwarten. Damit richtet sich der Markt auch an alle, die ihre Eindrücke festhalten möchten.

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Zusätzlich sind kulinarische Angebote vorgesehen, die zur Harry-Potter-Welt passen und den Besuch ein wenig verzaubern sollen. Welche Speisen genau serviert werden, wurde bislang nicht im Detail genannt.

Der Markt startet Ende November auf der Praterinsel in München. Weitere Termine, Öffnungszeiten oder Hinweise zum Ablauf lassen sich der bisherigen Mitteilung nicht entnehmen.