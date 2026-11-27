Der EU-Klimawandeldienst Copernicus meldet einen neuen Negativrekord: Für die erste Woche im November lagen die globalen Durchschnittstemperaturen sieben Tage am Stück mehr als zwei Grad über dem vorindustriellen Wert. Dies wird als warnendes Signal für die Klimaziele des Pariser Abkommens gewertet.

Eigentlich sollte die Erderwärmung sogar bei 1,5 Grad gestoppt werden - den Vereinten Nationen zufolge ist es jedoch nicht mehr vermeidbar, dass diese Marke gerissen wird.

Der EU-Klimawandeldienst registriert einen neuen Negativrekord: Erstmals liegt die weltweite Durchschnittstemperatur sieben Tage am Stück mehr als zwei Grad über dem vorindustriellen Vergleichswert. Forscher sehen darin ein Warnsignal für die kommenden Jahre. Die globale Durchschnittstemperatur hat erstmals eine Woche lang mehr als zwei Grad über dem Vergleichszeitraum der vorindustriellen Zeit gelegen. Das bestätigte der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus.

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Vom 18. bis 24. November lagen die Temperaturen mehr als zwei Grad über der Durchschnittstemperatur der Vergleichstage im Zeitraum 1850 bis 1900.