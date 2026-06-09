Eine Studie der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) hat ergeben, dass die weltweiten Ausgaben für Atomwaffen im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert gestiegen sind. Die neun Atommächte haben gemeinsam fast 119 Milliarden Dollar ausgegeben, was einem Anstieg von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung wird von Experten als äußerst alarmierend angesehen.

Die weltweiten Ausgaben für Atomwaffen sind im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert gestiegen. Laut einer Studie der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ( ICAN ) betrugen die Gesamtausgaben der neun Atommächte fast 119 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Diese Entwicklung wird von Experten als äußerst alarmierend angesehen, da sie mit der Befürchtung einhergeht, dass Künstliche Intelligenz das Risiko eines Einsatzes von Atomwaffen erhöhen könnte. Die Staaten setzen Atomwaffen zunehmend als Instrumente nationaler Machtpolitik ein und machen damit jahrzehntelange Bemühungen um eine Verringerung der Zahl und der Rolle von Atomwaffen rückgängig. Die ICAN warnt vor einem neuen nuklearen Wettrüsten und betont die Notwendigkeit einer sofortigen Abschaffung von Atomwaffen.

Die Ausgaben für Atomwaffen sind nicht nur ein finanzieller Aufwand, sondern auch ein Sicherheitsrisiko, das die internationale Stabilität gefährdet





sternde / 🏆 31. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atomwaffen Internationale Kampagne Zur Abschaffung Von At ICAN Künstliche Intelligenz Sicherheitsrisiko Internationale Stabilität

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Hartz und herzlich”: Bürgergeld-Empfängerin Pamela will nicht an Beauty-Ausgaben sparenBürgergeld-Empfängerin Pamela hat kaum Geld, doch an einer Sache spart die Rostockerin nicht. Trotz kaputtem Herd gibt die „Hartz und herzlich“-Bekanntheit monatlich rund 60 Euro für Make-up aus.

Read more »

Bürgergeld-Empfängerin Pamela will nicht an Beauty-Ausgaben sparen: „Sind immer so 60 Euro”Bürgergeld-Empfängerin Pamela hat kaum Geld, doch an einer Sache spart die Rostockerin nicht. Trotz kaputtem Herd gibt die „Hartz und herzlich“-Bekanntheit monatlich rund 60 Euro für Make-up aus.

Read more »

Der Asien-Masterplan: Wie Nvidia mit neuen Deals seine weltweite Dominanz zementiertSANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Der CEO des US-Halbleiterunternehmens Nvidia befindet sich in Korea und kündigt eine Zusammenarbeit mit einer Reihe der größten Unternehmen des Landes an. Jensen Huang

Read more »

Was über die Ausgaben in 2027 bekannt istRock im Park und Rock am Ring gingen am Sonntag zu Ende. Zu den Ausgaben im kommenden Jahr gibt es bereits erste Details.

Read more »