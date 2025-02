Weltweite Stromnachfrage steigt stark an

Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert einen jährlichen Anstieg der weltweiten Stromnachfrage um fast vier Prozent bis 2027. Der zunehmende Bedarf an Klimaanlagen, die Elektrifizierung des Verkehrssektors und die Expansion von Rechenzentren treiben diesen Trend voran. China hat das stärkste Wachstum, gefolgt von Schwellen- und Entwicklungsländern. Die IEA erwartet, dass erneuerbare Energien und Kernenergie ausreichen, um diesen Anstieg zu decken. Trotz der wachsenden Nutzung emissionsarmer Energiequellen ist jedoch kein Rückgang bei der Nutzung fossiler Energieträger absehbar.

Die weltweite Stromnachfrage wird in den kommenden Jahren stark zunehmen. Bis 2027 wird ein jährlicher Anstieg des Verbrauchs um fast vier Prozent erwartet, wie die Internationale Energie agentur (IEA) in Paris mitteilt. Die steigende Nachfrage nach Klimaanlagen, die zunehmende Elektrifizierung , insbesondere im Verkehrssektor, und die rasante Expansion von Rechenzentren treiben diesen Anstieg voran. 85 Prozent des zusätzlichen Bedarfs entfallen auf Schwellen- und Entwicklungsländer.

China ist dabei das am stärksten wachsende Land. Die Stromnachfrage dort stieg 2024 um sieben Prozent und soll bis 2027 durchschnittlich um rund sechs Prozent jährlich zunehmen.Die rasante Expansion der stromintensiven Herstellung von Solarpanelen, Batterien und Elektroautos sowie die Einführung von Rechenzentren und 5G-Netzen tragen zum Wachstum bei. Die Elektrifizierung schreitet in China schnell voran. Der Anteil der Elektrizität am Gesamtenergieverbrauch liegt mit 28 Prozent bereits deutlich höher als in den USA (22 Prozent) oder der EU (21 Prozent). In der EU erholt sich die Elektrizitätsnachfrage von der Konjunkturabschwächung der letzten Jahre, aber das Niveau von 2021 wird voraussichtlich vor 2027 nicht wieder erreicht. Im Jahr 2024 stiegen die Nachfrage um 1,4 Prozent, vor allem durch Haushalte und Gewerbe, die verstärkt Wärmepumpen und E-Autos nutzen und einen höheren Bedarf an Rechenzentren haben.Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass das Wachstum emissionsarmer Energiequellen – vor allem der erneuerbaren Energien und der Kernenergie – insgesamt ausreicht, um den Anstieg der weltweiten Stromnachfrage in den nächsten drei Jahren abzudecken. Die Stromerzeugung aus Photovoltaik soll etwa die Hälfte des weltweiten Nachfrageanstiegs decken. 2024 hat die Stromerzeugung aus Photovoltaik die aus Kohle in der EU bereits übertroffen, wobei der Anteil der Solarenergie am Strommix über 10 Prozent liegt. Gleichzeitig erlebt die Kernenergie ein starkes Comeback. Die Stromerzeugung wird bis 2027 jährlich einen neuen Höchststand erreichen. Verantwortlich für das Comeback sind die Erholung der französischen Kernenergieproduktion, die Wiederinbetriebnahme in Japan und der Start neuer Reaktoren in China, Indien, Korea und anderen Ländern. Auf politischer Ebene gibt es wieder Interesse an der Kernkraft, was ihre Bedeutung als stabiles Rückgrat in emissionsarmen Energiesystemen für eine wachsende Zahl von Ländern unterstreicht. Trotz der wachsenden Bedeutung emissionsarmer Energie ist bis 2027 weltweit unter dem Strich noch kein Rückgang bei der Nutzung fossiler Energieträger absehbar. Die weltweite Kohleverstromung stagniert voraussichtlich in diesem Zeitraum. Einer rückläufigen Kohleverstromung in der EU und den USA stehen Anstiege in Indien und Südostasien gegenüber. Ähnlich sieht es bei der Stromerzeugung aus Erdgas aus, bei der ein stetiges jährliches Wachstum von etwa einem Prozent bis 2027 erwartet wird. Wegen der wachsenden Nutzung emissionsarmer Energiequellen werden die Kohlendioxidemissionen aus der weltweiten Stromerzeugung in den kommenden Jahren voraussichtlich stagnieren, nachdem sie 2024 noch um etwa ein Prozent gestiegen waren. Mit rund 13,8 Milliarden Tonnen CO₂ im vergangenen Jahr sind die Emissionen aus der Stromerzeugung jedoch weiterhin die höchste aller Sektoren, erklärt die Energieagentur





