Weltweite Wetteinsätze bei der WM 2026 auf 50 Milliarden US-Dollar geschätzt - Illegaler Markt in Deutschland wächst trotz stagnierendem legalem Sektor

Die Investmentbank Macquarie prognostiziert für die WM 2026 weltweite Wetteinsätze von 50 Milliarden US-Dollar. In Deutschland fließt ein großer Teil der Wetten auf den illegalen Markt, während der legale Sektor stagniert. Der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) macht den streng regulierten Glücksspielstaatsvertrag verantwortlich und fordert Lockerungen, um den Schwarzmarkt zu bekämpfen und den Sport zu schützen.

Die weltweiten Wetteinsätze bei der FIFA -Weltmeisterschaft 2026 werden auf rund 50 Milliarden US-Dollar geschätzt, wie die Investmentbank Macquarie prognostiziert. Zum Vergleich: Bei der WM 2022 in Katar lagen die Einsätze bei etwa 35 Milliarden US-Dollar.

In Deutschland erwartet der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) ein Volumen von knapp einer Milliarde Euro. Davon sollen 600 bis 700 Millionen Euro bei lizenzierten Anbietern platziert werden, während 300 bis 400 Millionen Euro auf den Schwarzmarkt bei illegalen Buchmachern fließen, die keine Steuern an den deutschen Staat zahlen. Während der illegale Markt laut der Glücksspielbehörde der Länder (GGL) von 2024 auf 2025 um 17 Prozent wuchs, stagniert der legale Markt.

Die Umsätze beliefen sich 2023 auf 7,9 Milliarden Euro, 2024 auf 8,2 Milliarden und 2025 auf 8,3 Milliarden Euro. Der DSWV macht dafür den 2021 in Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrag verantwortlich, der das Wettangebot legaler Anbieter im internationalen Vergleich zu stark reguliere. Laut einer Analyse von H2 Gambling Capital beträgt der Bruttospielertrag im legalen Online-Glücksspielmarkt in Europa durchschnittlich 98 Euro, in Deutschland hingegen nur 23 Euro.

Der Verband argumentiert, dass ein relevanter Teil der Wetten aufgrund des eingeschränkten Angebots legaler Anbieter auf den Schwarzmarkt abwandere. Dies hat auch Folgen für den Sport: Die Sponsoringausgaben der legalen Anbieter sind von 84 Millionen Euro in der Saison 2020/21 auf 47 Millionen Euro in der Saison 2024/25 fast halbiert worden. Eine gesetzlich vorgesehene Evaluierung des Glücksspielstaatsvertrags beginnt in diesem Jahr, eine überarbeitete Fassung soll Anfang 2029 in Kraft treten.

Der DSWV fordert von der Politik verstärkte Netzsperren gegen illegale Wettangebote (IP Blocking), konsequentes Vorgehen gegen Werbepartner illegaler Anbieter und die Stärkung des legalen Marktes durch vorsichtige Lockerungen der Restriktionen, insbesondere bei Live-Wetten. Der Verband betont, dass nur auf dem legalen Markt wirksamer Spielerschutz gewährleistet sei, etwa durch ein anbieterübergreifendes Sperrsystem und Einzahlungslimits. Die GGL betreibe mit dem Safe Server eine zentrale Datenplattform, die Wettbewegungen in Echtzeit erfassen und auffälliges Spielverhalten sofort erkennen könne.

Die Hoffnung ist, dass Kunden - ein Drittel nutzt auch illegale Anbieter - durch Schutzmaßnahmen und garantierte Gewinnauszahlungen vom Schwarzmarkt zurückgewonnen werden können





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