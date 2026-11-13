Sechs Jahre Recherche zeigen: Kinderdoping ist allgegenwärtig. Wirtschaftliche Interessen und fehlende Kontrollen schützen Täter, während Millionen junger Athleten gesundheitlich und psychisch schwer geschädigt werden.

Ein umfassendes Rechercheprojekt offenbart ein dunkles Bild des internationalen Spitzensports. Sechs Jahre lang haben Journalisten in über fünfzig Ländern recherchiert, um das Phänomen des Kinderdoping s zu untersuchen. Das Fazit dieser langjährigen Arbeit ist vernichtend und alarmierend: Die Praxis des Dopingens Minderjähriger ist global allgegenwärtig und hat sich seit den DDR-Zeiten nicht verflüchtigt, sondern hat sich zu einem systematischen Problem entwickelt.

Umfang des Missbrauchs und Gesundheitsrisiken

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen nehmen oder erhalten fünf bis sechs Prozent der weltweit etwa zweihundert Millionen unter achtzehn Jahren aktiven Sportler harte Dopingmittel. Das entspricht einer betroffenen Gruppe von mindestens zehn Millionen jungen Athleten auf der ganzen Welt. Die gesundheitlichen Folgen sind oft katastrophal und begleiten die Opfer ein Leben lang. Herzens- und Nierenschäden, Depressionen und Krebs gehören zu den direkten Konsequenzen der hormonellen Eingriffe. Nicht wenige der betroffenen Sportler sterben bereits in jungen Jahren an den Spätfolgen ihrer frühen Leistungsoptimierung.

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Strukturelle Abhängigkeiten und Interessenkonflikte

Die Welt-Anti-Doping-Agentur und die Internationale Testagentur, welche nach früheren Dopingskandalen gegründet wurden, finanzieren sich maßgeblich aus Töpfen des Sports selbst. Diese finanzielle Abhängigkeit schafft strukturelle Interessenkonflikte, die eine unabhängige Aufklärung erschweren. Da der globale Spitzensport ein Milliardenmarkt ist, liegt kaum ein ökonomisches Interesse an echter Dopingaufklärung vor. Unentdecktes Doping sichert Profite für Athleten, Verbände, Veranstalter und Medienvermarkter.

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Selbstkontrolle versus staatliche Eingriffe

In Ländern wie Indien, das sich um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036 bewirbt, fanden Journalisten in Trainingsstätten junger Sportler Böden übersät mit Spritzbestecken, Pillenpackungen und Dopingsubstanzen. Trotz solcher offensichtlichen Vorfälle fallen Dopingkontrollen bei positiven Ergebnissen oft nur die Minderjährigen hart. Sie werden bis zu vier Jahre gesperrt, während Ermittlungen im Umfeld der erwachsenen Verantwortlichen, wie Trainern und Ärzten, häufig unterbleiben. Der Sport kontrolliert sich dabei de facto selbst, was an Zustände in anderen Institutionen erinnert, die ihre internen Probleme nicht offenlegen.

Vaterrolle und gesellschaftliche Versäumnisse

Die Abhängigkeit der Kinder von Betreuern, Trainern und vor allem den eigenen Eltern wird ausgenutzt. Ein Berliner Kinderarzt berichtete von Vätern, die offen nach Dopingmitteln für ihre talentierten Söhne fragten. Dies zeigt, dass das Problem mitten in der Gesellschaft stattfindet. Die Dunkelziffer ist aufgrund von Angst und mangelnder unabhängiger Befragungen in Ländern wie Russland oder China enorm hoch. Verantwortliche aus Politik und Sport müssen der kriminellen Praxis endlich entschlossen entgegenwirken, da es sich um eine weitreichende Form des Missbrauchs von Schutzbefohlenen handelt.