Victor Wembanyama führt die San Antonio Spurs mit 32 Punkten zum Sieg gegen die Clippers. Nach der 12er Serie kehren die Spurs zurück zur Erfolgsspur und gleicht.

Victor Wembanyama hat die San Antonio Spurs auch ohne seine übliche Dunking -Attacke erfolgreich zurück auf die Erfolgsspur gebracht. Der französische Basketball -Star überzeugte beim 124:112-Sieg gegen die Los Angeles Clippers mit einer beeindruckenden Leistung von 32 Punkten und elf Rebounds. Seine Präsenz im Zentrum des Spiels war entscheidend für den Sieg und die Bewahrung der Konkurrenzfähigkeit in der hohen Western Conference.

Wembanyama dominiert trotz schmerzhafter Blase

Wembanyama glänzte mit 32 Punkten und elf Rebounds im Spiel gegen die Los Angeles Clippers. Der Franzose zeigte trotz körperlicher Beschwerden eine hohe technische Klasse. Er steuerte wesentliche Punkte bei, die für die Sicherheit des Sieges sorgten.

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Die körperliche Herausforderung für den Superstar war deutlich spürbar. Eine schmerzhafte Blase, die er sich durch das zahllose Dunking zugezogen hatte, zwang ihn zu taktischen Anpassungen. Er verzichtete auf riskante Dunks zu Gunsten von sicheren Würfen.

Taktische Anpassungen im Angriff

Wembanyama erklärte seine Entscheidung, Dunks zu vermeiden, mit deutlichen Worten. Er sagte, dass jedes Dunking ihn umbringt und er die Blase seit langer Zeit mit sich herumträgt. Wenn er das Dunking vermeiden kann, wird er es konsequent tun.

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Dies führte dazu, dass er im Angriff stattdessen Würfe aus kurzer Distanz oberhalb des Rings verwandelte. Diese Anpassung zeigte, wie wichtig ihm die Vermeidung weiterer Schmerzen ist. Trotzdem blieb seine Offensive eine starke Bedrohung für die Defensivreihe.

Spurs holen auf in der Western Conference

Die San Antonio Spurs haben durch diesen Sieg die Lage in der Western Conference entscheidend verbessert. Sie zogen mit 13:3 Siegen mit den Los Angeles Lakers gleich. Diese Gleichstellung ist ein wichtiger Schritt zur Positionierung in den oberen Tabellenrängen.

Dieser Sieg bedeutete das Ende der negativen Serie durch die Niederlage gegen Detroit am Dienstag. Vorher hatten die Spurs eine beeindruckende Serie von zwölf Siegen erreicht. Der aktuelle Sieg gegen die Clippers ist daher auch ein psychologischer Auftrieb.

Weitere NBA Ergebnisse und Entwicklungen

Neben dem wichtigen Spiel der Spurs gab es weitere relevante Ergebnisse in der Liga. Die New York Knicks feierten ihren dritten Sieg in Folge mit einem knappen 102:99 gegen die Minnesota Timberwolves. Dies festigte ihre Position im Osten.

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Die Memphis Grizzlies bauten ihre Erfolgsserie durch ein 126:98 gegen die Golden State Warriors auf fünf Spiele aus. Diese Serie zeigt die aktuelle Formstärke von Memphis in der aktuellen Saison.

Der Oregon Portland Trail Blazers setzte sich mit 124:114 gegen die Milwaukee Bucks durch. Für Milwaukee war es die zwölfte Niederlage in Serie. Dies unterstreicht die Schwierigkeiten der Bucks in der aktuellen Phase.

Ein besonderer Moment war die Rückkehr von Damian Lillard zu seinem früheren Team. Er erzielte dabei 33 Punkte für die Milwaukee Bucks. Trotz seiner starken Leistung reichte es nicht für den Sieg seiner ehemaligen Mannschaft.