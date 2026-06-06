Wembanyamas folgenschwere Fehler kosten Spurs zwei Heimspiele - Knicks führen 2:0

Victor Wembanyama leistet in Spiel zwei der NBA-Finals zwei katastrophale Fehler, die zur Niederlage der San Antonio Spurs gegen die New York Knicks führen. Die Serie steht nun 0:2.

Die Saison der San Antonio Spurs wurde von einer Enttäuschung überschattet. Der französische Superstar Victor Wembanyama , der die reguläre Saison als bester Verteidiger der Liga mit dem Defensive Player of the Year Award abschloss, leistete in Spiel zwei der NBA - Finals erie gegen die New York Knicks zwei folgenschwere Fehler, die zur 104:105-Niederlage führten.

Wembanyama, der mit seiner Größe von 2,24 Metern ein dominanter Faktor sein sollte, begann die Partie vielversprechend. Zwölf Sekunden vor Schluss, beim Stand von 104:104, gelang ihm ein Ballgewinn in der Defensive. Statt den Ball sicher zu halten und den letzten Angriff einzuleiten, passte er überhastet zu einem Mitspieler, der den Pass nicht erwartete. Der Ball prallte vom Rücken des Spurs-Spielers ab, die Knicks sicherten den Rebound und übernahmen den Ballbesitz.

Wembanyama, in der Hektik des Moments, beging zudem ein Foul, das die Knicks an die Freiwurflinie brachte. Sie nutzten einen von zwei Würfen zur 105:104-Führung. Den Spurs blieben noch fünf Sekunden für den Siegtreffer. Der letzte Angriff lief erneut über Wembanyama, der zwei Sekunden vor dem Ende aus Freiwurfdistanz zu einem relativ offenen Wurf kam.

Der Ball sprang jedoch vom Ring, die Partie war verloren. Die Enttäuschung auf dem Gesicht des jungen Franzosen war nach beiden Szenen deutlich sichtbar. Die Serie Best-of-Seven steht nun 0:2 gegen die Spurs, beide Niederlagen ereigneten sich im eigenen Heimspiel. Die nächsten beiden Spiele werden im Madison Square Garden in New York ausgetragen, wo die Knicks von ihrer lautstarken Fanschaft getragen werden.

Die Spurs müssen sich schnell erholen, denn weitere Fehler könnten das Aus nach sich ziehen. Die Chancen, einen 0:2-Rückstand in einer Final serie noch aufzuholen, sind historisch gering. Die Mannschaft aus San Antonio muss in den kommenden Partien als Kollektiv stark auftreten und vor allem die Fehlerquote minimieren. Wembanyama, trotz seines herausragenden gesamten Playoff-Verteidigungsauftritts, wird diese kostbaren Aussetzer lange Analyse finden.

Während die Stadt New York im Basketballrausch schwebt, herrscht in Texas nachdenkliche Stimmung. Das Team um Trainer Gregg Popovich hat noch drei weitere Heimspiele, um den系列 zu drehen, doch der Druck ist immens. Experten betonen, dass die mentale Stärke jetzt entscheidend ist. Die Spurs müssen vermeiden, dass die individuellen Fehler zu einer Serie aus Unsicherheiten führen.

Die Knicks hingegen können mit der Euphorie ihres Madison Square Garden im Rücken den historischen Vorteil ausnutzen. Es bleibt abzuwarten, ob Wembanyama aus seinen Fehlern lernt und in den kommenden Spielen wieder zu der defensiven Dominanz findet, die ihn zum MVP der Verteidigung machte. Die NBA-Finals 2024 haben nach zwei Spielen bereits eine dramatische Wendung genommen, die an die großen Serien der Vergangenheit erinnert. Für San Antonio beginnt nun der unbedingte Überlebensmodus





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