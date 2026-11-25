Wendy Holdener würdigt den Karriereende von Michelle Gisin. Die Schweizer Skisportlerin erinnert sich an 20 Jahre gemeinsame Zeit und den schweren Unfall von Gisin im Dezember 2025.

Die aktuelle Saison gestaltet sich für die 33-jährige Schweizer Skirennläuferin Wendy Holdener herausfordernd. Neben dem harten Konkurrenzkampf mit starken Gegnerinnen im Weltcup muss sie sich nun auf das Skifahren ohne ihre langjährige Kollegin und Freundin Michelle Gisin einstellen.

Gisin hat im November ihren Rücktritt vom professionellen Spitzensport bekannt gegeben. Der 32-jährige Star erklärte damals öffentlich, dass sie alles erlebt habe und danke für die wundervollen Momente. Im Herzen habe sie gespürt, dass es richtig sei, aufzuhören.

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Ein Kapitel schließt sich nach zwei Jahrzehnten

Seit dem Jahr 2012 starteten Wendy Holdener und Michelle Gisin gemeinsam im Weltcup. Bevor dieser Meilenstein im internationalen Skisport erreicht wurde, standen beide bereits Jahre zuvor parallel auf der Piste. Dass sich nach rund 20 Jahren gemeinsame Karriere kein gemeinsamer Start mehr ergibt, berührt Holdener zutiefst.

In einem emotionalen Beitrag auf Instagram wendet sich die Schweizerin direkt an ihre ehemalige Teamkollegin. Sie erinnert sich an die unzähligen Erinnerungen, die Lachen und die gemeinsam gefeierten Siege. Holdener betonte ihre Dankbarkeit dafür, dass sie mehr als 20 Jahre Skifahren mit Gisin teilen durfte.

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Der schwere Unfall im Dezember 2025 belastet

Neben der emotionalen Trennung prägt der schwere Unfall von Michelle Gisin im Dezember 2025 das Bild der jüngsten Vergangenheit. Im Training für die Weltcup-Abfahrten in St. Moritz stürzte die Skiläuferin tödlich gefährlich. Dabei zog sie sich massive Verletzungen zu.

Die Mediziner stellten einen Kreuz- und Innenbandriss im linken Knie fest. Zudem waren ihr Handgelenk, ihre Schulter sowie die Halswirbelsäule betroffen. In einer Spezialklinik erfolgte eine operative Versorgung, bei der nach eigenen Angaben von Gisin fast eine Querschnittslähmung drohte.

Reha und psychische Belastung für Holdener

Die Rehabilitation nach dem Sturz kostete Michelle Gisin enorm viel Zeit und Kraft. Wendy Holdener war von der Verletzung ihrer Freundin ebenfalls stark betroffen. Sie gab zu, dass sie das Ereignis sehr beschäftigt habe, da sie den Sturz selbst nicht mitverfolgt hat.

Holdener erklärte, dass sie sich Aufnahmen solcher Unfälle nicht ansehen werde. Je näher man sich stehe und je besser man eine Person kenne, desto schwieriger sei es, solche Bilder zu ertragen. Was klar sei, fügte sie hinzu, sei, dass niemand gerne von Verletzungen höre.

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Abschließende Wünsche für die Zukunft

Trotz der schwierigen Umstände im vergangenen Jahr würdigt Wendy Holdener die Resilienz ihrer Kollegin. Gisin habe das Jahr wie ein wahrer Champion gemeistert. Holdener wünscht ihr für alles, was vor ihr liegt, nur das Beste.

Der Skisportabschied ist für die Schweizerin ein Moment voller Nostalgie und Hoffnung. Sie wünscht Michelle Gisin noch viele weitere wundervolle Momente in ihrem privaten und beruflichen Leben nach der aktiven Laufbahn.