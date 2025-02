Wendy Williams: Geburtstagsfeier in Miami - Ein seltenes Auftauchen aus dem Pflegeheim

Wendy Williams wurde in Miami bei einem seltenen öffentlichen Auftritt auf einem Mobilitätsscooter gesehen. Sie reiste aus New York, um den 94. Geburtstag ihres Vaters zu feiern. Der Ausflug ist eine Ausnahme, da sie wegen ihrer gesundheitlichen Situation kaum noch das Pflegeheim verlassen darf, in dem sie sich seit 2022 befindet.

Wendy Williams (60) sorgte kürzlich für Aufsehen, als sie bei einem seltenen öffentlichen Auftritt in Miami auf einem Mobilitätsscooter gesichtet wurde. Die Moderatorin reiste aus New York nach Florida, um den 94. Geburtstag ihres Vaters Thomas Dwayne Williams zu feiern. Am Flughafen strahlte sie in einem schwarzen Outfit und stylte ihren Look mit auffälligen Accessoires wie einem funkelnden 'W'-Diamantanhänger und einer Hermès-Birkin-Tasche.

Begleitet wurde Wendy dabei von Assistenten und einem Bodyguard, mit denen sie gut gelaunt lachte und sich unterhielt. Dieser Ausflug ist eine Ausnahme, da sie das Pflegeheim, in dem sie aktuell lebt, aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation kaum noch verlassen darf. Seit 2022 steht Wendy unter einer gerichtlich angeordneten Vormundschaft, die sowohl ihre Finanzen als auch ihr persönliches Wohlergehen betrifft. Hintergrund sollen Diagnosen wie frontotemporale Demenz und primär progressive Aphasie sein, die jedoch von der ehemaligen Talkshow-Ikone vehement bestritten werden. In einem kürzlich erschienenen Dokumentarfilm von TMZ bezeichnete sie das New Yorker Pflegeheim, in dem sie sich momentan befindet, als 'Gefängnis'. Da sie keinen Besuch empfangen darf, fanden Telefongespräche statt und sie wurde am Fenster ihres Zimmers gefilmt. Wendy leugnet geistig beeinträchtigt zu sein und ergänzt: 'Ich fühle mich wie im Gefängnis. Ich werde definitiv isoliert. Ich will meine Freiheit zurück.' Gleichzeitig sagt sie, dass ihr Leben im A** und langweilig ist: 'Ich halte die Tür geschlossen, schaue fern, höre Radio und schaue aus dem Fenster. Ich sitze hier, während mein Leben vergeht.' Wendy erklärt, dass sie mit rechtlichen Schritten gegen die Vormundschaft vorgehen will. Berichten zufolge soll demnächst ein unabhängiger Arzt beurteilen, ob sie in der Lage ist, ohne diese Vormundschaft zu leben. Sollte das Gericht ihrem Antrag nicht zustimmen, plant ihr Team, eine Geschworenenverhandlung zu fordern. Hinter den Kulissen der medialen Aufmerksamkeit steckt eine Karriere, die Wendy als charismatische Moderatorin geprägt hat. Mit 'The Wendy Williams Show' hatte sie über ein Jahrzehnt lang eine der erfolgreichsten Talkshows der USA und setzte dabei auf ihren unverblümten und direkten Stil, der ihr Millionen Fans einbrachte





