Wenger als Kandidat für FIFA-Präsidentschaft 2027

Arsene Wenger erwägt eine Kandidatur gegen Gianni Infantino zur FIFA-Präsidentschaft am 18. März 2027. details zur Nominierung und den Kontrahenten.

Der potenzielle Machtwandel bei der FIFA gewinnt an konkreter Form, da Arsene Wenger als ernsthafter Gegenkandidat für die Präsidentschaftswahl im Jahr 2027 gehandelt wird. Laut übereinstimmenden Berichten mehrerer Medien könnte der französische Fußballexperte am 18. März 2027 in Marokko gegen den amtierenden Präsidenten Gianni Infantino antreten. L'Equipe berichtet, dass Wenger die Herausforderung suchen soll, nachdem verschiedene Funktionäre ihn zu einer Kandidatur ermutigt haben. Die UEFA bereitet sich derweil bereits darauf vor, einen eigenen Bewerber zu präsentieren, um die aktuelle Führungsspitze des Weltverbandes herauszufordern.

Arsene Wengers Position und Erfahrung

Arsene Wenger stellt kein unerfahrenes Gesicht in der FIFA-Führung dar, da er seit 2019 als Direktor für globale Fußballentwicklung tätig ist. Der 76-Jährige, der früher als Trainer des FC Arsenal international bekannt wurde, verfügt über jahrzehntelange Expertise und kennt die internen Abläufe des Weltverbands aus erster Hand. Ursprünglich hatte Gianni Infantino Wenger 2019 an den Weltverband geholt, doch die Beziehung zwischen beiden zeigt Spannungen, die im vergangenen August offen zutage traten. Wenger distanzierte sich öffentlich vom Finanzprojekt FIFA Forward Enterprise, dessen Vorbereitung er nach eigenen Angaben nicht begleitet hatte. Er teilte mit, dass die Einstellung dieses Vorhabens für ihn absolut notwendig und unumstritten gewesen sei, da er die Pläne erst durch Medienberichte erfuhr.

Also read Bundesagentur für Arbeit: Bund erhöht Darlehen für 2027 auf 8,2 Milliarden Euro

Prozess der offiziellen Nominierung

Arsene Wenger steht unter Zeitdruck, um eine Kandidatur formal zu begründen, da die Frist für die Nominierung am 18. November endet. Um seinen Namen offiziell in den Ring werfen zu dürfen, benötigt er die Unterstützung von mindestens fünf verschiedenen Fußballverbänden bis zu dieser Deadline. Dieser Prozess ist entscheidend, da ohne die erforderlichen Nomierungen eine Teilnahme an der Wahl am 18. März 2027 in Marokko nicht möglich ist. Die UEFA und andere Akteure arbeiten offenbar daran, diese nötigen Nominierungen für einen Gegenkandidaten zusammenzutragen, wobei Wenger aufgrund seines hohen Ansehens im internationalen Fußball als ideale Figur gilt, um die aktuelle Führung zu konfrontieren.

Advertisement

Konkurrenz durch Kozo Tashima und Ramon Vega

Während die Gerüchte um Arsene Wenger aufleben, hat bereits ein weiterer Kandidat sein Amt offiziell angekündigt. Der Japaner Kozo Tashima, 68 Jahre alt, hatte vergangene Woche seine Kandidatur öffentlich bekannt gegeben und dabei eine ehrliche, solide und aufrechte Haltung als zentrale Werte seiner Bewerbung hervorgehoben. Er erklärte der Zeitung Sports Nippon, dass die FIFA genau diese Werte jetzt benötige und er diese Botschaft in die Welt tragen wolle. Für sein Vorhaben erhält der Ex-Profi uneingeschränkte Unterstützung vom japanischen Fußballverband. Vor Kozo Tashima hatte nur der Schweizer Ex-Profi Ramon Vega eine Kandidatur signalisiert, doch bleibt unklar, ob es ihm gelingen wird, die notwendigen Nominierungen zu erhalten, um überhaupt auf den Stimmzettel zu kommen.