Erling Halaand hat allein so viele Saisontore wie die drei besten Schützen des FC Arsenal zusammen. Trotzdem sind die Gunners vor dem Duell mit Manchester City schon weit enteilt.

Erling Halaand hat allein so viele Saisontore wie die drei besten Schützen des FC Arsenal in der Premier League zusammen. Trotzdem stehen die Gunners vor dem Duell mit Manchester City mit bereits sechs Punkten Vorsprung an der Spitze.

Im direkten Duell mit City kann am Sonntag bereits eine Vorentscheidung über die Meisterschaft fallen. Denn so effizient wie die Mannschaft von Meistermacher Mikel Arteta spielt auf diesem Planeten aktuell wohl kaum ein anderes Top-Team: Arsenal reichen extrem wenig Tore für extrem viele Punkte. Unter den besten sechs Mannschaften der Liga hat niemand so selten jubeln dürfen wie die Gunners.

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Kai Havertz, Martin Ödegaard und Bukayo Saka sind mit drei Saisontoren die Besten ihres Teams - Haaland hat allein neunmal getroffen. Aber mit 17 Treffern 28 Punkte zu holen - das ist das eigentliche Kunststück. Verfolger Brighton steht bei 26 Treffern, Manchester City bei 22 - aber die beiden Verfolger haben damit nur jeweils 22 Punkte auf ihr Konto gebracht.