Eine Reform der Altersteilzeit könnte dem Staat bis zu 2,8 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen pro Jahr bringen.

Viele Beschäftigte wollen vor der Rente weniger arbeiten. Eine Reform der Altersteilzeit könnte laut einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung zehntausende Vollzeitstellen sichern und dem Staat zusätzliche Einnahmen bringen.

Die Altersteilzeit soll den Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand schrittweise gestalten. Beschäftigte können ihre Arbeitszeit bereits vor Rentenbeginn reduzieren. In der Praxis gibt vor allem zwei Modelle. Das Blockmodell: Die Beschäftigten arbeiten in der ersten Hälfte der Altersteilzeit zwar Vollzeit, bekommen aber weniger Geld.

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In der zweiten Hälfte arbeiten sie gar nicht mehr, erhalten jedoch weiterhin ihr reduziertes Gehalt. Bedeutet: Sie werden bis zum Rentenbeginn vollständig freigestellt. Das Blockmodell ist bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besonders beliebt. Das Gleichverteilungsmodell: Die Beschäftigten arbeiten während der gesamten Altersteilzeit weiter - aber mit einer reduzierten Arbeitszeit.

Bei einer Vollzeitstelle wird die Arbeitszeit in der Regel etwa um 50 Prozent reduziert. Bei beiden Modellen sinkt nicht nur die Arbeitszeit sondern auch das Gehalt. Doch der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, das Arbeitsteilzeitentgelt um mindestens 20 Prozent aufzustocken. Viele Tarifverträge sehen höhere Zuschüsse vor.

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Dadurch werden Gehaltseinbußen teilweise ausgeglichen. Wer das 55. Lebensjahr vollendet und in den letzten fünf Jahren vor der Altersteilzeit mindestens drei Jahre sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat, kann Altersteilzeit in Anspruch nehmen. Vorausgesetzt Arbeitnehmer und Beschäftigte haben sich darauf zum Beispiel per Tarifvertrag geeinigt.

Wichtig: Einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf Altersteilzeit gibt es nicht. Ein wichtiger Grund ist, dass viele Beschäftigte früher aus dem Arbeitsleben ausscheiden, obwohl sie noch arbeitsfähig sind. Damit geht den Unternehmen Erfahrung und Know-how verloren. Gleichzeitig stehen dem Arbeitsmarkt durch den demographischen Wandel weniger Arbeitskräfte zur Verfügung.

Nach Einschätzung der Bertelsmann Stiftung schrumpft das Angebot an Arbeitskräften bis Anfang 2030 um drei Millionen. Das verschärft den Fachkräftemangel und ist schlecht fürs Wirtschaftswachstum. Weniger Arbeitskräfte bedeutet auch, dass weniger Menschen in die Rentenkassen einzahlen. Gleichzeitig wächst die Zahl der Ruheständler die Rente beziehen und länger leben.

Dadurch wird es zunehmend schwieriger, das Rentensystem zu finanzieren. Die Reform soll auch dazu beitragen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger im Berufsleben zu halten.

Außerdem sollen die Belastungen für die junge und alte Generation fair verteilt werden. Deswegen möchte Bundesregierung die Rente reformieren. Die Alterssicherungskommission - die Rentenkommission - hatte dazu im Sommer Vorschläge erarbeitet. Die Reform der Altersteilzeit ist ein Baustein in dem Reformpaket.

Bildquelle: dpa Die Altersteilzeit wird besonders häufig in Branchen mit hoher Tarifbindung wie zum Beispiel der Pharma- und Chemieindustrie, der Metall- und Elektroindustrie und der Automobilbranche genutzt. Die Mehrheit der Altersteilzeitler ist männlich, stammt laut Studie aus Westdeutschland und arbeitet in gut bezahlten Jobs. Wichtig: Die Reform ist noch nicht beschlossen.hat im Auftrag der Bertelsmann Stiftung berechnet, welche Folgen eine Reform der Altersteilzeit hätte. Grundlage waren die Reformvorschläge der Rentenkommission.

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Die Kommission hatte vorgeschlagen, die Grenze für die Altersteilzeit anzuheben - von derzeit 55 auf 58 Jahre. Außerdem sollte das Blockmodell abgeschafft werden, bei dem die Beschäftigten zunächst Vollzeit arbeiten und anschließend komplett freigestellt werden. Bildquelle: imago stock&people Danach wäre künftig nur noch das Gleichverteilungsmodell möglich, bei dem die Beschäftigten zwar während der gesamten Altersteilzeit weniger arbeiten, aber nicht früher aufhören. Das DIW hat untersucht, welche Folgen das für den Arbeitsmarkt, die Einkommenssteuer und die Sozialsysteme haben könnte.

Je nach Szenario könnten rechnerisch zwischen rund 32.500 und gut 110.000 Vollzeitstellen erhalten bleiben. Staat und Sozialsysteme könnten jährlich von zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 818 Millionen bis 2,8 Milliarden Euro profitieren. Das beruht auf der Annahme, dass die Altersteilzeit durch die Reform weniger attraktiv wird und deshalb mehr Beschäftigte länger in Vollzeit arbeitet. Bildquelle: dpaDie Reformpläne sind umstritten.

Gewerkschaften sind erwartbar wenig begeistert. Denn Altersteilzeit ist bei den Beschäftigten beliebt: 2024 waren 335.000 Versicherte im Alter zwischen 55 und 66 in Altersteilzeit. Die Reaktion der Arbeitgeber dürfte je nach Branche gemischt ausfallen. Vor allem Branchen wie die Automobilindustrie, die in der Krise oder im Umbruch sind, wollen das Blockmodell offenbar beibehalten.

Denn es ermöglicht den Betrieben, den Personalabbau teilweise durch einen planbaren Übergang in den Ruhestand sozialverträglich zu gestalten. Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (Das DIW hat ein weiteres Modell analysiert: Das Blockmodell beibehalten und die Aufstockungsbeträge der Arbeitgeber - anders als bisher - von den Beschäftigten versteuern lassen. Auch das würde laut Studie dazu führen, dass sich Altersteilzeit weniger lohnt und mehr Mitarbeiter bis zur Rente in Vollzeit bleiben.

Würde dazu noch die Steuerfreiheit auf die Aufstockungsbeträge entfallen, könnten sogar noch mehr Arbeitskräfte länger arbeiten und die Einnahmen für den Staat weiter steigen.