Das durchschnittliche Weihnachtsbudget sinkt auf 382 Euro. Zugleich erwarten Verbraucher, dass KI 46 Prozent ihrer Ausgaben beeinflussen wird. Besonders brisant für Händler und Marken: Die Deutschen vertrauen bei der digitalen Einkaufsberatung lieber auf unabhängige Anbieter als auf die Agenten der Unternehmen selbst.

Das durchschnittliche Weihnachtsbudget sinkt auf 382 Euro. Zugleich erwarten Verbraucher, dass KI 46 Prozent ihrer Ausgaben beeinflussen wird. Besonders brisant für Händler und Marken: Die Deutschen vertrauen bei der digitalen Einkaufsberatung lieber auf unabhängige Anbieter als auf die Agenten der Unternehmen selbst.382 Euro.

So viel wollen Verbraucher:innen in Deutschland in diesem Jahr im Schnitt für Weihnachten ausgeben: fünf Prozent weniger als 2025. Der Rückgang hat System: In den vergangenen drei Jahren sind die Budgets um durchschnittlich acht Prozent pro Jahr geschrumpft. Besonders deutlich spart die Kundschaft bei Elektronik, aber auch Haushaltsgeräte sowie Sport- und Outdoorartikel verlieren. Die meisten Ausgaben entfallen auf Lebensmittel und Getränke , Geschenkkarten und Gutscheine sowie Kleidung und Accessoires .

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Für Marken stecken noch weitere wichtige Erkenntnisse in der Studie „Holiday Shopping 2026“, der 20. Ausgabe der Holiday Shopping Survey von Accenture. Streaming wächst, TV verliert: Wie Screenforce 2027 um Werbebudgets kämpft Eine große Werbewirkungsstudie, eine neue Effie-Partnerschaft und kein Festival: Screenforce setzt 2027 klare Prioritäten. Zugleich kündigt Geschäftsführer Malte Hildebrandt seinen Abschied an.

Die Herausforderungen für die TV-Vermarkter sind größer denn je. Die Angebotskommunikation ist für viele Händler der wichtigste Drive-to-Store-Hebel. Laut Prospektmonitor 2025 von IFH Media Analytics lesen 78 Prozent der Verbraucher wöchentlich gedruckte Prospekte, bei Online-Prospekten liegt die wöchentliche Nutzung bei 66 Prozent. Digital hat sich vor allem ein Modell durchgesetzt: Prospektportale, also Plattformen und Apps wie “Kauf da”, “Mein Prospekt” oder “Marktguru”, die die digitalen Prospekte vieler Händler an einem Ort bündeln.

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Shopper rufen sie gezielt auf, wenn sie nach Angeboten suchen. Was läuft falsch beim Effie? In Leipzig wurden die wirksamsten Kampagnen des Jahres gefeiert. Aber es gibt in diesem Jahr keinen Hauptpreis.

Und das ist nicht die einzige erstaunliche Auffälligkeit. Ein Erklärungsversuch in fünf Punkten. Günstige Handelsmarken machen Oatly zunehmend Konkurrenz. Mit ballaststoffreichen Haferdrinks sucht die Marke jetzt neue Kaufargumente.

DACH-General Managerin Svenja Fritz erklärt im W&V-Interview, wie sich Oatly im Wettbewerb behaupten will. Ein bekannter Onlineshop untersagt fast allen KI-Crawlern den Zugriff. Mit allen Konsequenzen. Eine Untersuchung der Smarketer Group zeigt, dass es bei der KI-Sichtbarkeit vieler Unternehmen schon an den Grundlagen hapert.

Hohe Verkaufszahlen allein sagen wenig über die Wirksamkeit von Werbung aus. Wenn Akquisitionskosten steigen und sich Kaufentscheidungen auf immer mehr Kanäle verteilen, müssen Marketer genauer hinsehen: Welche Investitionen schaffen echtes Wachstum – und welche treiben nur die Kosten?