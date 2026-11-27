Europas wertvollster Softwarekonzern bereitet Insidern zufolge den Abbau von mindestens 10.000 Stellen vor. Der Einschnitt fällt in eine Phase wo es eigentlich gut läuft und zeigt, wie konsequent Vorstandschef Christian Klein SAP auf künstliche Intelligenz trimmen will.

Wenn Konzerne Stellen streichen, steckt meist eine Krise dahinter. Bei SAP ist es eine Wette auf die Zukunft. Der Walldorfer Softwarehersteller hat gerade das umsatzstärkste Quartal seiner Unternehmensgeschichte abgeschlossen, und dennoch bereitet er nach Informationen der Nachrichtenagenturden nächsten großen Einschnitt in seine Belegschaft vor.

Klein will SAP konsequent auf künstliche Intelligenz ausrichten. Dafür braucht er offenbar nicht mehr Menschen, sondern andere. Mit den Plänen vertraute Personen sprechen von mindestens 10.000 Stellen, die wegfallen sollen. Sämtliche Abteilungen seien aufgefordert worden, Einsparpotenziale zu benennen.

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Besonders im Blick stünden die Produktentwicklung samt Engineering sowie der Vertrieb. Endgültig ist die Zahl demnach noch nicht, sie kann sich in den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern noch verschieben. SAP selbst bestätigt die Pläne nicht. Der Konzern überprüfe seine Organisation fortlaufend, um sie an Strategie und Kundenbedürfnissen auszurichten, hieß es in einer Stellungnahme.