Phantom Blade Zero wird auf Speicherdiät gesetzt: Das neue Update reduziert RAM und VRAM, glättet Ruckler und räumt zugleich zahlreiche Bugs aus.

Entwickler S-Game hat die offiziellen Details zum Update 1.0304629 für das Action-Rollenspiel Phantom Blade Zero bekannt gegeben. Demnach benötigt das Spiel dadurch deutlich weniger Arbeitsspeicher und Videospeicher .

Diese Entlastung soll sich vor allem während der Zwischensequenzen sowie in den verschneiten Gebieten bemerkbar machen. Überdies laufen bestimmte Regionen und Bosskämpfe jetzt runder. Auch Ruckler, die bisher durch einzelne visuelle Effekte ausgelöst wurden, hat das Team laut den Patchnotizen reduziert. Nur PC-Nutzer können zudem die Empfindlichkeit für den Zielwechsel mit der Maus nach dem Patchen frei einstellen oder komplett deaktivieren.

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Besitzer einer AMD-Grafikkarte der Radeon-RX-9000-Serie sollen nach dem Patch keine hellen, viereckigen Bildfehler in Wolkenformationen sehen. Ebenfalls behoben wurden laut S-Game flackernde Lichtquellen in Filmsequenzen sowie unnatürlich lange Finger und Ärmel bei weit entfernten Charakteren. Akustisch gibt es weniger fehlende oder falsche Dialoge, Soundeffekte und Musikstücke. In Sachen Gameplay sollen Gegner, die nach dem Zurücksetzen an einer Glocke unsichtbar waren, jedoch trotzdem Schaden verursachten, der Vergangenheit angehören.