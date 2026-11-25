Studien zeigen drastischen Rückgang von Partner-Sex bei jungen Erwachsenen. Gründe sind Internet, Optimierungsdruck und veränderte Werte in Beziehungen.

Die Frequenz sexueller Beziehungen unter jungen Erwachsenen zwischen 18 und 35 Jahren hat in den letzten zwei Jahrzehnten signifikant abgenommen. Bis vor zwanzig Jahren war es für diese Altersgruppe noch alltäglich, mindestens einmal wöchentlich sexuellen Kontakt zu haben. Heute gehören diese regelmäßigen Treffen einer Minderheit an. Diese Erkenntnis stammt aus unveröffentlichten Daten der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen, die über dreitausend Personen ab eighteen Jahren befragte. Ulrich Reinhardt, der wissenschaftliche Leiter der Stiftung, betonte, dass die Zahlen einen klaren gesellschaftlichen Wandel in den privaten Räumen dieser Generation aufzeigen.

Statistischer Rückgang der Partnersexualität

Im Jahr 2004 waren noch fast zwei Drittel der unter Dreißigjährigen, konkret sechzig vier Prozent, regelmäßig im Bett mit Partnern. Dieser Wert ist in den folgenden Jahren deutlich gesunken. Zugleich stieg der Anteil derjenigen, die seltener als einmal im Jahr oder gar keinen Sex haben, von neun Prozent auf vierundzwanzig Prozent an. Das bedeutet eine fastige Verdopplung bis Verdreifachung dieser Gruppe. Ulrich Reinhardt warnt jedoch davor, dies als Zeichen für das Ende der Liebe zu interpretieren. Vielmehr handele es sich um ein Kennzeichen einer Generation, die ihre Zeit, Energie und Beziehungen anders strukturiert als ihre Vorgängergeneration.

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Einfluss von Internet und digitaler Ablenkung

Ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung ist die zunehmende Nutzung des Internets und digitaler Medien. Die Historie der Befragungen durch die BAT-Stiftung zeigt, dass mit der Einführung des Internets Ende der neunziger Jahre ein deutlicher Knick in den statistischen Kurven zu verzeichnen war. Reinhardt erklärt, dass das Internet in direkter Konkurrenz zur Erotik steht. Die ständige Verfügbarkeit digitaler Angebote führt dazu, dass Menschen ihre Zeit anders verteilen. Anstatt aktive Leidenschaft zu suchen, sinken viele abends auf das Sofa und wählen passive Erholungsformen. Zudem haben sich die Präferenzen verschoben, wobei Online-Spiele und Streamingdienste oft Vorrang vor sozialen Begegnungen erhalten.

Verschärfter Lebensdruck und Optimierungszwang

Neben der Digitalisierung spielt der erhöhte Leistungsdruck in der jungen Generation eine zentrale Rolle. Die Lebensphase zwischen achtzehn und fünfunddreißig Jahren ist heute stärker von Optimierungsdruck geprägt. Studien zeigen, dass Stress im Studium, die Unsicherheit beim Berufseinstieg und der Beginn der Karriere die libidinösen Potenzen mindern. Wer Zukunftsängste und finanzielle Sorgen mit sich trägt, dessen sexuelles Verlangen ist oft gedämpft. Die Psychologin Juliane Burghardt hat in ihrem Buch "Alles kann, nichts läuft" die wissenschaftliche Literatur dazu analysiert. Sie bestätigt, dass die Ursachen vielfältig sind und sich nicht auf einen einzigen Faktor reduzieren lassen. Der Druck, das Leben ständig optimieren zu müssen, lässt keine Raum mehr für spontane Leidenschaft.

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Verändertes Selbstverständnis und Konsensorientierung

Gleichzeitig hat sich das Verständnis von Intimität und Partnerschaft grundlegend gewandelt. Die Psychologin Johanna Degen von der Europa-Universität Flensburg beschreibt ein Phänomen der Überfrachtung und Entwertung von Sex. Viele junge Menschen haben hohe Erwartungen, die durch Pornografie und Online-Dating-Kultur beeinflusst sind. Diese Medien zeigen Ansprüche und Praktiken, die im echten Leben selten vorkommen und zu einer Entzauberung führen. Degen beobachtet zudem einen "zynischen Rückzug" aus öffentlichen Begegnungsräumen. Misstrauen und Skepsis gegenüber anderen Menschen lassen viele in ihre privaten Blasen zurückfallen. Dennoch sehen Experten wie Reinhardt und Degen auch Fortschritte. Es gebe einen bewussteren Umgang mit Sexualität, bei dem Konsens und Gleichberechtigung im Vordergrund stehen. Spontane Begegnungen nehmen ab, aber die gewählte Intimität ist oft reflektierter und nachhaltiger.

Langfristige Trends und internationale Vergleiche

Die Trends in Deutschland entsprechen internationalen Entwicklungen. Forschungen an der Hochschule Merseburg zeigen, dass der Geschlechtsverkehr in Ostdeutschland von 1990 bis 2020 von neunmal auf fünfmal pro Monat sank. Gleichzeitig stieg die Häufigkeit von Solosex stark an, von viermal auf sechzehnmal bei Männern und von einmal auf siebenmal bei Frauen. Auch in Großbritannien zeigt sich ein ähnliches Bild. Eine Studie des University College London kommt zu dem Ergebnis, dass unter vierundvierzigjährige Briten im Schnitt noch zweimal im Monat Sex haben, während es 1990 noch viermal waren. Die Gründe sind vielfältig und umfassen auch einen Rückgang des Alkoholkonsums, der traditionell mit sexueller Enthemmung assoziiert wurde. Letztendlich zeigt sich, dass Geschlechtsverkehr für die Generation unter 35 nicht mehr der alleinige Kitt in einer Partnerschaft ist. Freundschaftliche Verbundenheit, gemeinsame Werte und gegenseitige Unterstützung im Alltag wiegen heute oft schwerer als die reine Frequenz im Bett.