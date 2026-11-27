Dieses Jahr kämpfen die Tafeln um jede Spende. Menschen haben weniger Geld übrig, auch Firmen und Vereine müssen offenbar sparen.

Dieses Jahr kämpfen die Tafeln um jede Spende. Menschen haben weniger Geld übrig, auch Firmen und Vereine müssen offenbar sparen.. Und dennoch kämpft sie darum, dass sie möglichst jedem der 2.700 bedürftigen Haushalte ein Weihnachtsgeschenk machen kann, auch wenn es etwas kleiner ausfällt.

Denn erstmals haben in diesem Jahr einige Firmen und Vereine eine Beteiligung an einer Weihnachtsspende abgesagt oder reduziert. Das könne man nicht durch Einzelspenden ausgleichen, so Christine Bartsch. Dabei mache die Tafel das Spenden vergleichsweise leicht:" Wir nehmen Sachspenden, ob Kaffee, Tee, Duschgel oder Süßigkeiten, die nicht als Geschenk verpackt sind und stellen für jeden Kunden direkt bei der Ausgabe das Passende zusammen.

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" Auch wenn die Abgabe nicht so gut wie sonst anlaufe, gebe es tolle Helfer. Ihr großer Wunsch ist, dass möglichst viele Tafelkunden etwas extra zu Weihnachten bekommen. Neben Hygieneartikeln wie Deo und Zahnpasta seien Nahrungsergänzungsmittel wie Magnesium oder Vitamin-C eine große Hilfe, vor allem für Senioren, sagt Petra Jung, Sprecherin der 173 Tafeln in NRW. In vielen Städten gehe die Spendenbereitschaft zurück.