Millionen Fans bereiten sich auf die WM vor und verwandeln ihr Zuhause in eine kleine Fanmeile. Die Kosten für die Dekoration und die Party-Artikel können erheblich sein, aber für die Fans ist es dennoch der Spaß wert.

Wenn das Zuhause zur Fan-Zone wird. Francisco Otero (60) und Sohn Fabrice Otero (20) greifen für den Traum vom schwarz-rot-goldenen WM-Spektakel tief in die Tasche.

Endlich startet die WM und Deutschland hofft wieder auf ein Sommermärchen! Schon heute, am Sonntagabend, geht es los: Um 19 Uhr beginnt das erste Spiel der Nationalelf gegen Curaçao. Ab dann sitzen Millionen Fans vor ihren Fernsehern, fiebern und feiern mit! Denn wer nicht in die USA reisen kann, holt das Fußball-Spektakel zu sich nach Hause.

BILD durfte schon vor dem Anpfiff der WM die Familie Winkler in Albstadt-Tailfingen (Baden-Württemberg) besuchen. Gemeinsam mit Partner Alexander Merth (55), Walter Schneider (52) und dessen Sohn Max (21) fiebert sie vor dem Fernseher mit. Fahnen, Schals und Trommeln liegen schon bereit. Steffi sagt: 'Alexander ist Entertainer und lebt denauch beruflich - er hat den Party-Song 'Wir lieben Fußball' gemacht.

Da bleibt man nicht lange uninfiziert.

' Auch Max gehört zu den Vollblut-Fans: Auf Mallorca hielt er einst 6100-mal den Ball hoch, das Video machte im Internet schnell die Runde. Für ihre private WM-Fanmeile haben Steffi und Freund Alexander insgesamt 248 Euro ausgegeben - unter anderem für personalisierte Trikots, Schals, Fahnen und Wimpel.

'Das ist es uns wert. Gemeinsam schauen, mitfiebern und jubeln - das gehört einfach dazu', sagt Steffi. Vater Francisco Otero (60, Fliesenleger) und sein Sohn Fabrice (20, macht gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr) haben den Partykeller in ihrem Mehrfamilienhaus in Neu-Isenburg (Hessen) farbenfroh mit Fahnen, Luftballons und Girlanden für ihre WM-Partys dekoriert: 'Ich bin zwar halber Spanier, doch bei der WM drücke ich unseren Jungs die Daumen und werde bei jedem Spiel mitfiebern', so Francisco Otero.

Für die WM haben sich der Fliesenleger und sein Sohn auch schon die neuen Deutschland-Trikots besorgt.

'Die tragen wir aber erst, wenn die Spiele laufen und wir hier mit rund 40 Leuten feiern, trinken und grillen', so Fabrice, der selbst bei Bad Homburg in der Verbandsliga kickt. 'Das wird bei jedem Spiel eine fette Party mit mehreren Generationen. Nur ärgerlich, dass manche Spiele zu später Zeit laufen, aber da werden wir wohl mit weniger Schlaf auskommen müssen.

' Für ihre Trikots haben Vater und Sohn rund 200 Euro ausgegeben. 'Viele Deko-Artikel wie Fahnen, Mützen und Trillerpfeifen hatten wir schon. Für den Rest wie Bier und werden wir wohl bis zu 300 Euro für jedes Spiel investieren. Doch das ist uns der Spaß wert', so der 60-Jährige voller Vorfreude.

Dean Gautier (34) freut sich mit seiner Mutter Pia Gautier (59) und Freundin Cheyenne Strott (24) schon auf die WM-Party auf seiner Terrasse. Dean Gautier (34, selbstständiger Monteur), seine Freundin Cheyenne Strott (24, Hilfspolizistin) und Mutter Pia Gautier (59, Gastronomin) freuen sich schon auf tolle WM-Spiele und haben die Terrasse von Deans Wohnung in einem Mietshaus in Neu-Isenburg (Hessen) als private Fan-Meile auserkoren.

'Hier werden wir mit der ganzen Familie und bis zu 15 Freunden die Spiele vor dem TV verfolgen und unserer Nationalmannschaft ganz fest die Daumen halten', so der 34-Jährige, der als Kind selbst im Verein Fußball gespielt hat. Seine Mutter Pia hat schon für die Dekoration gesorgt: 'Ich habe zwei große Fahnen, mehrere WM-Girlanden, Schals, Hüte und viele kleine Fahnen besorgt, mit denen wir bereits jetzt die Terrasse dekoriert haben.

' Allein für die Deko hat die Familie rund 250 Euro ausgegeben. Und Cheyenne ergänzt: 'Ein paar Bier haben wir auch schon kaltgestellt, aber wir rechnen pro Spiel mit mindestens noch mal bis zu 300 Euro allein für Getränke und Fleisch zum Grillen. Denn bei unseren WM-Partys soll es an nichts fehlen und die Freude auf die Spiele ist schon mal riesengroß.





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