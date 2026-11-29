Beim grauen Star trübt sich die Augenlinse allmählich. In einer OP wird sie durch eine künstliche Linse ersetzt und die Sehkraft oft wiederhergestellt. Wichtig: der richtige Linsentyp.

Der graue Star - auch Katarakt genannt - ist die weltweit häufigste Auge nerkrankung. Alterungsprozesse führen dazu, dass sich die Auge nlinsen im Laufe des Lebens durch die Verklumpung von Eiweißen trüben.

Die Folge ist, dass ein Teil des ins Auge einfallenden Lichts gestreut wird. Das führt zur Blendung und zu einer, auch in der Dunkelheit nimmt das Blendempfinden zu. Die Trübung der Linse schreitet in der Regel langsam voran. Abhilfe schafft nur eine Operation: Dabei wird die trübe Linse durch eine Kunstlinse ersetzt.selbst mit einer gut angepassten Brille keine ausreichende Sehqualität mehr erreicht wird,Wann der Graue Star operiert werden sollte, lässt sich nicht allein an einem bestimmten Messwert festmachen.

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Dennoch gehört die Ermittlung der Sehschärfe zur Diagnostik dazu. Als Orientierung gilt:Wichtig: Eine Sehschärfe von 0,6 bedeutet nicht, dass das Auge nur noch zu 60 Prozent sieht. Der Wert ist keine direkte Prozentangabe für den Sehverlust. Er beschreibt vielmehr, wie gut das Auge feine Einzelheiten erkennen und voneinander unterscheiden kann.