Nachdem kürzlich Videos von 4DX-Screenings von „Wicker“ viral gingen, veranstalteten nordamerikanische Kinos für „Heated Rivalry“ nun ebenfalls bewegungssynchronisierte Vorstellungen der Erfolgsserie. Was genau ist dran an diesem Kinotrend?

Nachdem kürzlich Videos von 4DX-Screenings von „Wicker“ viral gingen, veranstalteten nordamerikanische Kinos für „Heated Rivalry“ nun ebenfalls bewegungssynchronisierte Vorstellungen der Erfolgsserie. Was genau ist dran an diesem Kinotrend?

Stempel für die verschiedenen Ausfertigungen sammeln konnten. Neben analogen Filmkopien auf 35 mm - dem einstigen Kinostandard - und hochauflösendem 70-mm-Breitfilm lief Nolans Film parallel auch in modernen Premium-Formaten wie digitalem Laser-IMAX und Dolby Vision.

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“, welcher als erster Film überhaupt exklusiv für das ScreenX-Format gedreht wurde, bei dem die Kinoleinwand an den Seitenwänden erweitert wird und so für ein 270-Grad Seherlebnis sorgt. Was in Deutschland hingegen noch kaum Einzug gehalten hat, sich aber in Regionen wie Nordamerika, Ostasien, Großbritannien und sogar im Nachbarland Polen großer Beliebtheit erfreut, ist das sogenannte 4DX-Format. Anders als bei IMAX, ScreenX & Co liegt das Besondere hierbei nicht in der Bild- oder Projektionstechnik, sondern im physischen Erlebnis im Kinosaal.