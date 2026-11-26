Die EU verschärft die Abgasüberwachung und greift bei Neuwagen direkt in Ihr Auto ein: Bei Abgas-relevanten Fehlern können Sie den Motor nicht mehr starten.

Die EU verschärft die Abgasüberwachung massiv und greift bei Neuwagen ab 2027 direkt in Ihr Auto ein: Bei Abgas-relevanten Fehlern können Sie den Motor nach einer Warn-Phase nicht mehr starten.

Wer einen neuen Verbrenner fährt, muss künftig damit rechnen, dass er Ihn bei bestimmten Mängeln nicht mehr starten darf. Was wie ein schlechter Scherz klingt, hat einen sehr realen Hintergrund: Die Abgasnorm Euro 7. Bei den neuen Modellen gibt es nach Euro-7-Vorgabe nicht allein strengere Abgas-Grenzwerte, sondern auch eine tiefergreifende Überwachung der Fahrten durch das eigene Onboard-Monitoring-System. Dabei überwacht das Auto die Emissionen, insbesondere Stickoxide und Partikel.

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Verbrennt der Motor nicht so sauber wie vom Hersteller versprochen oder hat das Fahrzeug einen Defekt, wird dies im Cockpit angezeigt, etwa durch die Motorkontroll-Leuchte. Wer eine Reparatur längerfristig verschiebt und einfach weiterfährt, läuft Gefahr, dass sich das Diesel-Fahrzeug nicht mehr starten lässt, bis der Defekt behoben wurde.