Wer sein Heimnetzwerk auf Wi-Fi 6 aufrüsten will, braucht nicht zwingend das neueste Modell.

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Die Fritz! Box 7590 AX vereint DSL-Modem, Wi-Fi-6-Router, Telefonanlage und Smart-Home-Zentrale. Wer über VDSL ins Netz geht, spart sich mit diesem Gerät mehrere separate Kästchen. Das integrierte Modem unterstützt VDSL Supervectoring 35b mit bis zu 300 Mbit/s.

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Im WLAN liefert der Router bis zu 2.400 Mbit/s im 5-GHz-Band und 1.200 Mbit/s im 2,4-GHz-Band. Die Mesh-Funktion koordiniert kompatible Fritz-Repeater und Powerline-Adapter automatisch, sodass Geräte nahtlos zwischen den Zugangspunkten wechseln. Für kabelgebundene Verbindungen stehen vier Gigabit-LAN-Ports und ein Gigabit-WAN-Anschluss bereit. Zwei USB-3.0-Buchsen nehmen Drucker, Festplatten oder USB-Sticks auf.