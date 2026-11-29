Unter tosendem Applaus beschließt das BSW eine mögliche inhaltliche Zusammenarbeit mit der AfD. Doch die Rechnung wird nicht aufgehen. Die Partei befindet sich auf dem Weg in die politische Bedeutungslosigkeit.

Unter tosendem Applaus beschließt das BSW eine mögliche inhaltliche Zusammenarbeit mit der AfD. Doch die Rechnung wird nicht aufgehen. Die Partei befindet sich auf dem Weg in die politische Bedeutungslosigkeit.

Das ohnehin kleine BSW schrumpft weiter. Im Laufe des Jahres haben 13 der 15 Abgeordneten aus Thüringen und 6 der 14 aus Brandenburg die Partei verlassen. Nach dem Bundesparteitag in Dresden treten nun große Teile des AfD-kritischen Flügels enttäuscht von Bord. Das Schiff segelt volle Fahrt voraus in die politische Bedeutungslosigkeit.

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Die Mehrheit der Delegierten hat eine inhaltliche Zusammenarbeit mit der AfD beschlossen, sofern dabei BSW-Politik durchgesetzt wird. Eine Koalition oder die Tolerierung einer Minderheitsregierung soll es nicht geben, wohl aber gemeinsame Anträge und Abstimmungen. Die jedoch auch nur, wenn sie voll und ganz der BSW-Linie entsprechen. Das BSW verspricht Wählerinnen und Wählern eine Alternative zur aktuellen Brandmauerpolitik und sich selbst einen Weg aus der drohenden politischen Bedeutungslosigkeit.