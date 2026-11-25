Außenminister Johann Wadephul (CDU) warnt im Bundestag davor, dass sich Deutschland in ein Schneckenhaus zurückzieht. Damit gäbe man Handlungsfähigkeit auf.

Außenminister Johann Wadephul warnt im Bundestag davor, dass sich Deutschland in ein Schneckenhaus zurückzieht. Damit gäbe man Handlungsfähigkeit auf. Bei der Haushaltsdebatte am Mittwoch warnte Wadephul vor einer „Schneckenhaus-Versuchung“, die man in den Umfragen verfolgen könne.

Ein Rückzug von der internationalen Bühne wäre gefährlich. Aktuelle Befragungen der deutschen Bevölkerung zeigen beispielsweise, dass die Bereitschaft, die Ukraine militärisch zu unterstützen, sinkt.

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„Es gibt eine Versuchung in Deutschland. Ich möchte sie mal Schneckenhaus-Versuchung nennen. Wir haben das jetzt auch in jüngeren Umfragen verfolgen können, also die Fühler einzuziehen, sich zurückzuziehen ins Gehäuse, wo es warm, kuschelig ist, wo man sich vermeintlich sicher fühlt. Und das ist eine Illusion, denn diese Schneckenhausmetapher, das ist nicht nur eine Metapher, sie lässt sich eben auch messen und sie verleiht einer wachsenden Meinung, die ich für gefährlich halte, Ausdruck, dass man sich nämlich außenpolitisch zurückhalten sollte.

Ich warne davor, denn ein kuscheliger Rückzug, der hat ein entscheidendes Problem. Wer sich versteckt, der gibt seine Handlungsfähigkeit auf, der macht sich zum Objekt. Und übrigens, einen Hinterausgang gibt es aus dem Schneckenhaus auch nicht. Und echter Schutz ist es auch nicht, wie viele Schnecken gemerkt haben.

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Wenn einer drauftritt, dann ist es zu Ende.

“Eine scheinbar gemütliche Rückzugsstrategie könnte gefährlich werden, so Wadephul: „Wenn wir uns zurückziehen, bleiben andere auf der Welt nicht stehen. Wenn wir unsere Fühler einziehen, dann würden andere die Welt gestalten. Sie setzen dann Regeln, sie verschieben Grenzen im ganz wortwörtlichen Sinne, sie treffen Entscheidungen über unsere Sicherheit, über unsere Freiheit, über unseren Wohlstand.

“ Wadephul plädierte stattdessen für mehr deutschen Einsatz, auch angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und des Schattenkrieges Russlands gegen Europa.