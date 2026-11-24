Wer ein älteres Auto fährt, kennt das Problem: Kein Touchscreen, keine Navigation, keine Smartphone-Anbindung – aber eine Lösung von Aldi könnte...

Wer ein älteres Auto fährt, kennt das Problem: Kein Touchscreen, keine Navigation, keine Smartphone-Anbindung – aber eine Lösung von Aldi könnte das bald ändern. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Moderne Autos haben längst Touchscreens mit Apple CarPlay und Android Auto an Bord. Wer aber ein älteres Fahrzeug fährt, muss auf solchen Komfort meist verzichten.verkauft Aldi Nord das Smart Display von Ride+Go fürs Auto, das genau diese Lücke schließen soll.

Also read Joshua Kimmich plaudert bei Bayern-Fanklub-Besuch aus

Das Komplettpaket mit 7-Zoll-Touchscreen, Halterungen und Kabeln kostet nur 39,99 Euro. Das Smart Display von Ride+Go ist ein 7-Zoll-Touchscreen, der sich per Saugnapf oder Armaturenbrett-Halterung im Auto befestigen lässt. Das Gerät verbindet sich kabellos per WLAN mit dem Smartphone und bringt so Apple CarPlay und Android Auto ins Fahrzeug. Navigation, Musikstreaming, Messaging und Telefonie laufen dann über das Display.

Aldi gewährt drei Jahre Garantie. Das Display richtet sich vor allem an Fahrer älterer Autos ohne modernes Infotainment. Statt das Smartphone umständlich in eine Halterung zu klemmen, bietet das Gerät einen größeren Bildschirm und eine sauberere Integration. Die technischen Daten sind solide: Ein 7-Zoll-Display ist groß genug für Navigation und Bedienung, ohne zu viel Platz einzunehmen.

Advertisement

Die Halterungen bieten Flexibilität bei der Montage – entweder am Armaturenbrett oder per Saugnapf an der Windschutzscheibe. Die mitgelieferten Kabel sorgen für Stromversorgung und Audioübertragung. Sprachassistenten wie Siri oder Google Assistant lassen sich nutzen, um Ablenkung während der Fahrt zu minimieren. Das Smart Display von Ride+Go ist eine interessante Option für alle, die ein älteres Auto fahren und nicht mehrere hundert Euro in eine fest verbaute Nachrüstlösung investieren möchten.

Lidl rüstet euer Auto für nur 14,99 Euro mit genialer Ausstattung aufWer ohnehin bei Aldi Nord einkauft und sein Auto mit moderner Technik ausstatten möchte, kann sich das Angebot vormerken. Die begrenzte Stückzahl könnte bedeuten, dass schnelles Handeln gefragt ist. Wir suchen echte Schnäppchen, keine Mogelpackungen. Unsere Expertinnen und Experten überprüfen Preise, Kundenbewertungen und Testergebnisse – unabhängig, kritisch und immer auf eurer Seite.

Hinweis: Die Nutzung dieser Webseite ist für euch kostenlos. Kauft ihr Produkte oder Services über einen Link von uns, bleibt euer Preis gleich und wir erhalten vom Anbieter eine kleine Vergütung. Das sichert unsere redaktionelle Unabhängigkeit – danke für eure Unterstützung!