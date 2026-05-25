Das DFB-Pokalfinale ist nur noch eine der letzten Entscheidungen im Profifußball in Deutschland. Das torlose Hinspiel zwischen Wolfsburg und Paderborn hat nun zu einem Rückspiel geführt, bei dem es um den letzten Platz in der Bundesliga geht.

Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der Bundesliga für die Saison 2026/2027?

Nach dem torlosen Hinspiel zwischen Wolfsburg und Paderborn geht es nun im Rückspiel um die Entscheidung über den letzten Platz in der Bundesliga. Das Team von Wolfsburg wird von Trainer Thomas Greco angeführt. Der Stürmer von Paderborn, Pejcinovic, hat bereits einige Zähler auf seinem Konto und wird von den Fans der Mannschaft unterstützt. Das Spiel wird im Free-TV in SAT.1 übertragen.

Das "ran Sat.1 Bundesliga"-Team berichtet live vom Ort des Geschehens und geht um 19:50 Uhr auf Sendung. Sky ist für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich. Dafür benötigt ihr aber einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter. Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go.

Alternativ könnt ihr nach Abschluss eines Abos bei WOW TV auf einen Livestream zugreifen. Auf ran.joyn.de könnt ihr das Spiel live verfolgen. Das Spiel wird vom 21. bis 26. Mai 2026 jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen





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