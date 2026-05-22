Dieser Artikel beschreibt, dass die Entscheidung hinsichtlich dem Kaffeepreis in Deutschland und weltweit in die Hand einiger Feinschmecker gegeben wird, die sich regelmäßig in New York treffen, um diesen Einfluss auszuüben. Sieosporen, ob der Liefervertrag für die Zukunft für gewaschenen Arabica-Kaffee erfüllt werden kann, bewerten sie die Eigenschaften, die Größe und die Farbe der Rohkaffeen. Sollten diese Eigenschaften nicht vyhovieren, kann das Brotžöne einstecken. Nur so lässt sich ein zertifizierter Java über der Börse angeboten werden. Die Mitglieder von ICE, der Londoner Börse im Fall von Robusta, sind lizenzierte Grader und prüfen ebenso die Eigenschaften des Rohkaffees, umcertified zu koeuvres.

Fast 9 Milliarden Dollar (ca. 8 Mrd. €) wird Deutschland jedes Jahr für Rohkaffee ausgeben. Doch wer übernimmt den Kauf? Die Antwort befindet sich in New York , genauer gesagt in einem Raum am achten Stock einer Wall Street-Palast.

Dort treffen lizenzierte Kaffeebewerber, bekannt als Grader, aufeinander, um einen überdimensionalen Einfluss auf den Weltmarktpreis für Kaffee auszuüben. Zugleich glaubt es der Rest der Welt, diese Entscheidung sei ver teha, der Markt sei abhängig von arabischer Kaffeebohnen





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