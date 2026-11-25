Smyths Toys verkauft die begehrte Ultra-Premium-Kollektion, aber ihr könnt nicht beide Versionen haben.

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“ beim Spielwarenhändler Smyths Toys. Im Fokus steht dabei vor allem die begehrte Ultra-Premium-Kollektion, die in den zwei Varianten „Tag“ und „Nacht“ angeboten wird. Doch wer auf eine große Ausbeute hofft, wird enttäuscht, denn der Verkauf unterliegt strengen Regeln. Die Kollektionen werden laut Ankündigung nur in einer streng limitierten Stückzahl in den Stores verfügbar sein.

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Die entscheidende Einschränkung ist jedoch, dass pro Haushalt nur eine der beiden Versionen – also entweder „Tag“ oder „Nacht“ – für je 200 Euro erworben werden kann. Das bedeutet, ihr müsst euch bereits vor dem Kauf entscheiden, welche Edition der Ultra-Premium-Kollektion ihr bevorzugt, denn beide werdet ihr nicht bekommen. Dieselbe Regel gilt auch für die parallel erscheinenden Kampfdecks. Hintergrund dieser strikten Limitierung ist die enorme Nachfrage nach den Jubiläumsprodukten.

Seit ihrem Erscheinen sind die Sets fast überall ausverkauft, und auf dem Zweitmarkt werden sie zu stark überhöhten Preisen gehandelt. Die Beschränkung auf ein Produkt pro Haushalt soll sicherstellen, dass mehr echte Fans die Chance bekommen, die Kollektion zum regulären Preis zu erwerben und Scalpern ein Riegel vorgeschoben wird. Ich persönlich habe die Nacht-Version bei meinem lokalen Spielwarenladen bekommen.

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Dort wurden einige Tag- und Nacht-Versionen unter allen Interessenten verlost und ich hatte Glück für 250 Euro, also für 50 Euro über UVP, zuschlagen zu können. Verrückte Zeiten, in denen wir Pokémon-Fans leben. Die „30-Jahre-Sets“ sind das offizielle Highlight zum großen Jubiläum von Pokémon und entsprechend bei Sammlern und Fans begehrt. Die thematische Aufteilung in „Tag“ und „Nacht“ stellt die Käufer vor eine knifflige Wahl und erhöht den Reiz zusätzlich.

Angesichts des fast ausverkauften Marktes dürfte der Andrang am 3. Dezember bei Smyths Toys enorm sein. Es ist sicher, dass sich schon früh am Morgen lange Schlangen vor den Geschäften bilden werden. Wer also eine der Ultra-Premium-Kollektionen ergattern möchte, sollte sich diesen Termin unbedingt freihalten und pünktlich sein.

Überlegt euch am besten schon vorher, welche der beiden Varianten ihr haben wollt, denn für eine Entscheidung wird vor Ort keine Zeit bleiben. Diese Aktion könnte eine der letzten Gelegenheiten sein, die Jubiläums-Sets noch im Handel zu finden.