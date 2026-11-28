Alte Kabel liegen oft jahrelang ungenutzt herum und niemand weiß mehr genau, wofür sie eigentlich gedacht waren. Zwischen veraltetem Zubehör und...

Alte Kabel liegen oft jahrelang ungenutzt herum und niemand weiß mehr genau, wofür sie eigentlich gedacht waren. Zwischen veraltetem Zubehör und noch brauchbarer Technik wird das Aussortieren schnell kompliziert.

Besonders USB C sorgt dabei für Überraschungen, obwohl die Kabel fast identisch aussehen. Mehr dazu im Video oben erklärt. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Habt ihr auch diese eine Kabelkiste, die aussieht wie ein Technik-Friedhof? So eine Box, in der seit 2008 jedes Kabel liegt, weil man es ja „vielleicht nochmal brauchen könnte“? Die Wahrheit ist: In dieser Kiste liegt oft weniger nützliches Zubehör und mehr Elektroschrott mit emotionalem Wert.