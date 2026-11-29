Die Nintendo Wii war ein gigantischer Erfolg mit vielen tollen Spielen. Einige davon sind heute noch gutes Geld wert.

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In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch eine Auswahl an Wii-Spielen, die ihren Kaufpreis nicht nur gehalten haben, sondern inzwischen sogar mehr wert sind. Die Preise stammen dabei von der Seite und basieren auf Verkäufen auf dem Gebrauchtmarkt. Zusätzlich haben wir noch ein paar aktuelle eBay-Angebote hinzugefügt.

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, also noch originalverschlossen. Letzteres bringt das meiste Geld ein. Zusätzlich ist entscheidend, wie viele Spiele damals überhaupt verkauft wurden. Das Sportspiel von Serious Games Interactive bringt den Squash-Sport auf die Wii.